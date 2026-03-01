Xích mích, một người phụ nữ khoá bánh xe ô tô vào xe máy ở Hải Phòng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hải Phòng, khoảng 21h50 ngày 25/2/2026, anh N.T.Đ. (sinh năm 2003, trú tại phường Lưu Kiếm) đỗ xe ô tô 15A-683xx tại lề đường trước cửa số nhà 136 đường Máng Nước, TDP Bạch Đằng 1, phường Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), thì chị T.T.H.N. (sinh năm 1985, trú tại xã Việt Khê, Hải Phòng) là người thuê nhà kinh doanh tại địa chỉ trên đã dùng dây cáp khoá 2 bánh xe ô tô vào 2 xe máy của mình dựng chặn phía sau và phía bên cửa lái của xe ô tô.

Hình ảnh phản ánh sự việc trên mạng xã hội.

Sau đó, anh N.T.Đ. gọi người lái xe ô tô bán tải để hỗ trợ. Lúc này, chị T.T.H.N. có lời qua tiếng lại với lái xe ô tô bán tải và người dân sống xung quanh.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chị T.T.H.N. chủ động mở khoá và di chuyển xe máy, không chặn xe ô tô của anh Đ.

Ngày 28/2, lãnh đạo phường Thủy Nguyên cho biết, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ô tô bị khóa bánh khi đỗ ở lề đường Máng Nước, lực lượng công an phường đã triệu tập người phụ nữ lên để làm rõ.

