Chọn bộ sạc tưởng đơn giản nhưng nhiều người dùng gặp sai lầm phổ biến

Khi người dùng mua một thiết bị điện tử mới, bộ sạc đi kèm thường có chất lượng tốt. Tuy nhiên, nhiều người dùng nhận thấy rằng các bộ sạc khác mà họ mua trên thị trường có thể sạc chậm hơn hoặc thiếu tin cậy, đặc biệt là các mẫu bộ sạc giá rẻ. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa các bộ sạc?

Nhiều bộ sạc có giá rẻ vì cắt giảm nhiều tính năng an toàn

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là khả năng cung cấp điện của bộ sạc. Không phải tất cả các bộ sạc không chính hãng đều kém chất lượng bởi một số thương hiệu như Anker, Belkin và UGreen cung cấp sản phẩm tốt với giá cả hợp lý.

Dẫu vậy, người dùng cần cẩn trọng với những bộ sạc giá rẻ vì chúng thường cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng vật liệu kém chất lượng, quy trình sản xuất không đảm bảo và thiếu các tiêu chuẩn an toàn. Điều này có thể dẫn đến rủi ro hỏng hóc thiết bị hoặc thậm chí gây nguy hiểm.

Lưu ý khi chọn mua bộ sạc

...

Để chọn được bộ sạc USB hoặc adapter đáng tin cậy, người dùng nên tìm kiếm các sản phẩm có chứng nhận như UL và USB-IF nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Những chứng nhận này thường có thể tìm thấy trên hộp đựng sản phẩm hoặc trên chính adapter.

Các giao thức an toàn sẽ bảo vệ thiết bị điện tử của người dùng

Ngoài ra, cần xem xét nhu cầu năng lượng của thiết bị, thường được biểu thị bằng watt hoặc volt. Nhiều điện thoại cần ít nhất 18 watt để sạc nhanh, và người dùng cần đảm bảo rằng cổng sạc hỗ trợ mức công suất đó. Các loại cổng USB khác nhau, từ USB-A đến USB-C, cung cấp mức điện năng khác nhau, vì vậy việc sử dụng bộ chuyển đổi không đúng loại có thể dẫn đến việc không sạc được.

Cuối cùng, hãy tìm kiếm các giao thức an toàn được tích hợp trong bộ sạc hoặc adapter. Những biện pháp bảo vệ này giúp ngăn ngừa tình trạng sạc quá mức, quá nhiệt và các vấn đề khác, từ đó giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Người dùng cũng nên lưu ý rằng các bộ sạc USB không sử dụng sẽ lãng phí điện năng khi được cắm liên tục.

Việc lựa chọn bộ sạc chất lượng đạt chứng chỉ an toàn không chỉ giúp bảo vệ thiết bị mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn