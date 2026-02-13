Sự thật về calo trong bánh tét: Ăn sao để không tăng ký sau Tết?

1 khoanh bánh tét chứa bao nhiêu calo?

Bánh tét được làm chủ yếu từ gạo nếp - nguồn tinh bột hấp thu nhanh, kết hợp với đậu xanh và thịt mỡ. Vì vậy, đây là thực phẩm có hàm lượng năng lượng khá cao.

Trung bình, một khoanh bánh tét khoảng 100g cung cấp từ 300-440 kcal, tùy loại nhân:

Bánh tét nhân thịt mỡ: khoảng 400-440 kcal/khoanh do chứa nhiều chất béo bão hòa.

Bánh tét nhân đậu xanh: khoảng 380-400 kcal, chủ yếu từ tinh bột và protein thực vật.

Bánh tét nhân chuối: khoảng 280-300 kcal, thấp hơn do ít chất béo.

Với mức năng lượng này, chỉ một khoanh bánh tét đã tương đương một bữa ăn phụ, thậm chí gần bằng một bữa chính nhẹ.

Ăn bánh tét có mập không?

Việc tăng cân không phụ thuộc vào một món ăn cụ thể mà dựa trên tổng năng lượng nạp vào so với năng lượng tiêu hao. Nếu ăn bánh tét thường xuyên hoặc vượt quá nhu cầu calo hàng ngày, phần năng lượng dư thừa sẽ được tích lũy thành mỡ.

Bánh tét có chỉ số đường huyết tương đối cao do làm từ nếp, lại giàu tinh bột và chất béo nên dễ gây dư năng lượng nếu ăn nhiều, đặc biệt ở người ít vận động.

Tuy nhiên, nếu chỉ ăn một khoanh nhỏ, kết hợp với khẩu phần cân đối, nhiều rau xanh và duy trì vận động, bánh tét không nhất thiết gây tăng cân.

Những ai nên hạn chế ăn bánh tét?

Do giàu năng lượng và chất béo, bánh tét không phù hợp với một số nhóm đối tượng:

Người mắc bệnh tim mạch: Nhân thịt mỡ chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng cholesterol xấu.

Người thừa cân, béo phì: Hàm lượng calo cao dễ gây dư năng lượng.

Người đái tháo đường: Gạo nếp có thể làm đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Người tăng huyết áp: Lượng muối và chất béo trong bánh có thể ảnh hưởng đến huyết áp.

Người bị bệnh dạ dày, rối loạn tiêu hóa: Nếp khó tiêu, dễ gây đầy bụng, khó chịu.

Người bệnh thận: Chế độ ăn nhiều đạm và natri có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Cách ăn bánh tét không lo tăng cân

Để thưởng thức bánh tét mà vẫn kiểm soát được cân nặng, có thể áp dụng một số nguyên tắc:

Kiểm soát khẩu phần: Chỉ nên ăn khoảng 1 khoanh (100g) mỗi bữa.

Không ăn vào buổi tối muộn: Khi mức vận động thấp, cơ thể dễ tích lũy năng lượng dư thừa.

Hạn chế chiên rán: Bánh tét chiên làm tăng đáng kể lượng chất béo và calo.

Ăn kèm rau xanh, dưa chua: Giúp tăng chất xơ, tạo cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa.

Cân đối các bữa còn lại trong ngày: Giảm tinh bột và chất béo nếu đã ăn bánh tét.

Duy trì vận động: Tập luyện thường xuyên giúp tiêu hao năng lượng và ổn định chuyển hóa.



Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: VOV.VN