Thắng nhọc Leeds United, Man City bám đuổi ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Erling Haaland vì chấn thương, Man City vẫn có được chiến thắng cần thiết tại vòng 26 Ngoại hạng Anh, tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên ngôi đầu Premier League của Arsenal.

Hàng thủ Man City ngăn pha đi bóng của Anton Stach

Dù rất cần 3 điểm trong chuyến làm khách tại Elland Road, Man City vẫn không quá nóng vội khi nhập cuộc trước một chủ nhà Leeds United đầy khát khao chiến thắng. Leeds tạo ra những cơ hội rõ rệt, đáng kể nhất là tình huống Dominic Calvert-Lewin thoải mái đón đường chuyền của Brenden Aaronson nhưng lại dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Tiền đạo người Anh sau đó tiếp tục bỏ lỡ thêm một cơ hội ngon ăn khác.

Dominic Calvert-Lewin kém duyên trong các tình huống đối mặt khung thành Man City

Trong thế trận gặp nhiều khó khăn, Man City vẫn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ. Phút bù giờ hiệp một, Antoine Semenyo thoát xuống thông minh để đệm bóng từ đường căng ngang của Rayan Aït-Nouri, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Antoine Semenyo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Sau giờ nghỉ, Leeds đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của hàng thủ đội khách. Calvert-Lewin thêm một lần bị từ chối bởi pha truy cản kịp thời của hậu vệ đội khách Matheus Nunes, trong khi ở đầu sân bên kia, Omar Marmoush cũng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Man City.

HLV Pep Guardiola thừa nhận đây là chiến thắng không hề dễ dàng: "Chúng tôi thực hiện rất nhiều đường chuyền, kiểm soát tốt các pha chuyển trạng thái và 20 phút cuối tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đây là chiến thắng rất quan trọng để chúng tôi tiếp tục bám đuổi".

CĐV luôn sát cánh cùng thầy trò HLV Pep Guardiola

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh sự khắc nghiệt của cuộc đua: "Premier League lúc này khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Mục tiêu chính của CLB là giành vé dự Champions League như chúng tôi đã làm suốt 10 năm qua. Chúng tôi phải đi từng trận một vì cầu thủ đều đang rất mệt".

Semenyo ăn mừng pha ghi bàn như một nghệ sĩ đàn guitar

Trong khi đó, người hùng Semenyo tỏ ra hào hứng với bàn thắng quyết định, đồng thời giải thích màn ăn mừng theo phong cách một nghệ sĩ chơi đàn guitar: "Một vài người bạn bảo tôi nên làm điều gì đó vui vui, thế là tôi nghĩ ngay đến màn ăn mừng này. Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục thắng. Toàn đội chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát".

Chiến thắng tối thiểu giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn hai điểm, trong khi Leeds vẫn tạm thời đứng trên nhóm "cầm đèn đỏ" với 6 điểm nhiều hơn.

Liverpool trên sân nhà đã đánh bại West Ham với tỉ số 5-2 sau khi dẫn trước ba bàn ngay trong hiệp một. Mohamed Salah thi đấu rất tích cực, lôi kéo hàng thủ, kiến tạo cơ hội nhưng tiếc là anh lại không thể tham gia trực tiếp cũng như gián tiếp vào các bàn thắng, được ghi do công của Hugo Ekitike, Virgin van Dijk, Mac Allister, Cody Gakpo cùng pha đá phản lưới của Axel Disasi.

Tác giả: Đông Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động