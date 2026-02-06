2 loại củ dễ là 'ổ ký sinh trùng' mắt thường không thấy được, loại đầu bảng nhiều người mê

Những loại rau củ là "ổ ký sinh trùng", biết để tránh

Củ sen

Sen có tên khoa học là Nelumbo nucifera, là loài cây thân thảo sống lâu năm trong môi trường nước. Điểm đặc biệt của loài cây này là hầu như mọi bộ phận đều có thể sử dụng: Thân và rễ (củ sen) dùng để chế biến món ăn; lá, hoa và hạt sen được sử dụng trong các sản phẩm như trà, bột, viên nang và chiết xuất. Đặc biệt, củ sen là phần được dùng phổ biến nhất trong ẩm thực và y học truyền thống.

Điều đáng chú ý theo y học Trung Quốc, củ sen là món ăn thanh lọc cơ thể hiệu quả, được đánh giá bổ hơn cả thịt, cá. Ở Nhật Bản, loại củ giòn sần sật này được xem là "rau củ quốc dân", thực phẩm may mắn, thường xuất hiện trong các bữa tiệc quan trọng, đặc biệt dịp năm mới, với mong muốn mang lại sức khỏe và trường thọ. Người Hàn Quốc gọi củ sen là “nhân sâm đất” nhờ khả năng chữa nhiều bệnh.

- Giàu dinh dưỡng: Về dinh dưỡng, 100g củ sen chỉ chứa 74 calo - mức năng lượng vừa phải, phù hợp cho người ăn kiêng. Điểm nổi bật là hàm lượng chất xơ cực cao: 4,9g (13% nhu cầu hằng ngày), giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Chất xơ làm sạch ruột, kích thích nhu động, lý tưởng cho người bị trĩ, táo bón kinh niên.

- Tốt cho da và máu: Củ sen là nguồn vitamin C dồi dào, 100g cung cấp 44mg (73% nhu cầu hằng ngày). Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy tổng hợp collagen, protein cấu trúc cho mạch máu, da, xương và nội tạng.

Về khoáng chất, củ sen cung cấp đồng, sắt, kẽm, magie, mangan với hàm lượng đáng kể. Kết hợp với sắt, đồng hỗ trợ sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu, tăng cường tuần hoàn. Kali dồi dào giúp điều hòa huyết áp, giảm co mạch, tăng lưu thông máu, bảo vệ hệ tim mạch.

- Tăng đề kháng: Thường xuyên ăn củ sen giúp tăng đề kháng, chống nhiễm virus, đẩy nhanh lành vết thương, loại bỏ gốc tự do gây ung thư, đồng thời mang lại làn da sáng mịn, săn chắc.

- Giải độc gan: Củ sen còn chứa tanin chất hỗ trợ giải độc gan, cải thiện gan nhiễm mỡ, phì đại gan. Nước ép ngó sen có tác dụng cầm máu nhanh với các trường hợp xuất huyết tiêu hóa, dưới da, chảy máu chân răng. Nhờ các khoáng chất như magie, mangan, kẽm, củ sen giúp giảm căng thẳng, an thần, đặc biệt hiệu quả với người mất ngủ, cao tuổi, suy nhược hoặc trầm cảm.

Củ sen có thể dùng tươi nấu canh, xào, salad, kho thịt mà không lo độc tính.

...

Củ sen mọc trong lớp bùn ở đáy hồ, dễ chứa các loại ký sinh trùng như sán máng, sán lá ruột... Ăn củ sen sống có thể khiến ký sinh trùng bám vào niêm mạc ruột, gây tổn thương, loét, dẫn đến tiêu chảy, đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, bùn bám trên củ sen cũng có thể chứa vi khuẩn và ký sinh trùng, cần được rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Củ mã thầy

Đây là một loại củ quen thuộc ngoài chợ bán nhiều. Củ mã thầy hay còn gọi là hạt dẻ nước rất giàu dinh dưỡng, ăn vào có tác dụng bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Chúng giòn, ngọt và mọng nước nên được nhiều người ưa thích ăn như một loại trái cây.

Mặc dù củ mã thầy giàu dinh dưỡng nhưng phần lớn củ mã thầy được trồng trên ruộng lúa hoặc vùng đất bùn ẩm, nhiều ký sinh trùng bám vào vỏ. Nhiều người nghĩ chỉ cần rửa sạch củ, gặm vỏ ngoài cũng chẳng sao, nhưng làm như vậy rất dễ nuốt phải ấu trùng giun.

Ngoài ra, loại củ này sinh trưởng trong bùn đất nên có thể bị sán lá gan ký sinh. Khi ăn sống, nang trùng sán lá sẽ đi vào ruột, sau vài ba tháng sẽ khiến người ăn mắc bệnh. Người bị sán lá nặng có biểu hiện mệt mỏi, suy dinh dưỡng, da khô. Nếu quá nhiều sán còn có thể bị kết ruột, nguy hiểm tính mạng. Cho nên, để ăn loại củ này cần gọt kỹ vỏ trước khi ăn. Có thể mang nấu canh hoặc luộc chín làm salad.

Cách phòng tránh ký sinh trùng

- Nên hạn chế ăn sống rau, đặc biệt là các loại rau thủy sinh. Tốt nhất nên nấu chín kỹ trước khi ăn.

- Hãy chọn mua rau củ từ nguồn uy tín , tránh mua thực phẩm không rõ nguồn gốc.

- Hãy rửa rau thật kỹ, nên rửa bằng nước sạch chảy liên tục, có thể ngâm nước muối khi cần.

- Biết cách giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để tránh lây lan ký sinh trùng qua tay.

