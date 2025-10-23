Một nữ sinh tử vong sau tai nạn với xe tải

Trưa 23-10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 em học sinh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 em học sinh tử vong



Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 phút cùng ngày tại Km 1723+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

...

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Nguyễn Anh Sang (SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải mang BKS: 81G-001.07 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi đến đoạn đường trên, xe tải tông vào xe đạp điện do em Nguyễn Thị Ngọc Á. (SN 2013, ngụ xã Krông Búk) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến em Nguyễn Thị Ngọc Á. tử vong tại chỗ.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động