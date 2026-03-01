Điều tra 2 vụ điện giật gây tử vong ở Đồng Nai

Hiện trường vụ bà Trần Thị Kim Huệ bị điện giật tử vong.

Theo đó, chiều 28/2, một người dân sống ở xã Trị An, tỉnh Đồng Nai đi ngang nhà bà Trần Thị Kim Huệ (60 tuổi), ở tổ 6, ấp 2, xã Trị An thì thấy một người phụ nữ nằm bất động phía trong sân, trước thềm nhà. Khi người này vào kiểm tra thì phát hiện bà Huệ đã tử vong từ trước.

Nhận tin báo, Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bị điện giật. Một đoạn dây điện có chuôi được cắm vào ổ điện đang có điện, phần còn lại được tách làm 2 đầu vẫn đang gắn vào 2 đùi, cháy xém.

... Hiện trường vụ em Lê Mạnh H., (14 tuổi) bị điện giật tử vong khi đang chơi đá bóng.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 27/2, em Lê Mạnh H., (14 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) cùng một số thiếu niên chơi đá bóng tại một sân bóng ở thôn 1, xã Nghĩa Trung. Trong đang chơi, em H., vô tình dẫm phải dây cáp điện dưới viền lưới bao quanh sân nên không may bị điện giật. Mặc dù được nhóm bạn và người lớn nhanh chóng kéo ra, đưa đi cấp cứu nhưng H., đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đậu Tất Thành

Nguồn tin: Báo Tin tức