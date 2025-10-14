V.a c.h.ạ.m với xe tải trên quốc lộ 15B, cụ ông đi xe máy t.ử v.o.n.g

Trước đó, vào khoảng 16h30’ ngày 13/10, xe ô tô tải thùng mang BKS 38C – 109.xx do tài xế Nguyễn Đình D. (SN 1979, trú thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 15B (đường 19/5 cũ) theo hướng từ xã Thiên Cầm về xã Thạch Khê.

Khi lưu thông tới địa phận thôn Phú Hoà (xã Yên Hoà), xe tải thùng xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38X1 – 483.xx do ông Nguyễn Đình S. (SN 1941, trú thôn Quý Hoà, xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông S. cùng xe máy ngã ra đường. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, ông S. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

