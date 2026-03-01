Tìm kiếm người tắm biển mất tích trong đêm

Trước đó vào chiều tối ngày 28/2, anh Lê Văn Th cùng 3 người bạn tắm biển tại khu vực bờ Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Trong khi đang tắm thì anh Th không may bị sóng biển cuốn ra xa bờ, các người bạn đi cùng anh Th đã cố gắng cứu hộ và tìm người hỗ trợ nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm anh Th bị mất tích khi tắm biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra dọc bờ biển, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành tìm kiếm xuyên đêm. Đơn vị cũng đề nghị các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

... Địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân là nữ giới ở khu vực biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, cũng vào lúc 15h chiều ngày 28/2, tại khu vực biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân và cơ quan chức năng phát hiện một thi thể là 1 nữ giới. Thi thể được xác định mặc áo đỏ, quần đen. Sau khi phát hiện, các lực lượng đã tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân vụ việc và tìm kiếm thân nhân người xấu số.

