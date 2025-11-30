Messi thăng hoa, Inter Miami vô địch miền Đông MLS

Sáng 30/11, Messi cùng các đồng đội ở Inter Miami bước vào trận chung kết miền Đông của MLS. Đối thủ của đội bóng này là New York City.

Ảnh: Reuters.

Lợi thế sân nhà giúp Inter Miami nhanh chóng áp đảo. Phút 14, Allende nhận đường chuyền của đồng đội và tung ra cú sút rất căng, mở tỷ số trận đấu. 9 phút sau, Jordi Alba tung ra quả tạt để Allende băng vào đánh đầu tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau hai bàn dẫn trước từ quá sớm, Inter Miami chơi chậm lại và đó là cơ hội để New York City vùng lên. Phút 37, Haak đánh đầu dũng mãnh rút ngắn tỷ số sau pha kiến tạo từ Moralez.

Bàn thắng của New York City khiến trận đấu hấp dẫn hơn rất nhiều. Đội khách áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Ríos Novo, đội chủ nhà đã bị gỡ hòa.

Trong tình thế khó khăn, Inter Miami lại có được bàn thắng mang tính bước ngoặt và người ghi dấu ấn không ai khác chính là Messi. Siêu sao người Argentina có tình huống kiến tạo như đặt để Silvetti ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 67.

Bàn thắng này như dập tắt ý chí chiến đấu của New York City trong khi Inter Miami càng đá càng hay. Trong hơn 20 phút cuối trận, Segovia cùng Allende mỗi người ghi một bàn để giúp Inter Miami hoàn tất chiến thắng đậm đà 5-1.

Với thắng lợi này, Messi cùng các đồng đội ở Inter Miami lên ngôi vô địch miền Đông MLS và sẽ thi đấu trận chung kết tổng tranh chức vô địch toàn giải vào ngày 7/12 tới.

