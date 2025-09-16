Messi phá kỷ lục của huyền thoại Pele

Messi phá kỷ lục của huyền thoại bóng đá Pele.



Một tấm thẻ Panini Mega Cracks Messi mùa 2004/05 được tổ chức Professional Sports Authenticator (PSA) chấm điểm hoàn hảo 10, vừa được bán với giá kỷ lục là 1,5 triệu USD thông qua mạng lưới giao dịch riêng tư mới ra mắt của Fanatics Collect.

Người bán được đại diện bởi Acquir, 1 sàn giao dịch cao cấp thành lập từ cuối năm 2023. Đây là mức giá cao nhất từng được chi trả cho 1 thẻ bóng đá, vượt qua kỷ lục 1,33 triệu USD của thẻ Pele Alifabolaget 1958 trong 1 thương vụ riêng vào năm 2022 (cũng đạt điểm 10 PSA, với giá 1,1 triệu USD).

Messi khởi đầu sự nghiệp tại Barcelona và đã trở thành huyền thoại trong lịch sử đội bóng này với 778 trận ra sân và ghi được 672 bàn, giành tổng cộng 35 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 10 chức vô địch La Liga, 7 Cúp Nhà Vua, 4 Champions League.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi đã vô địch World Cup 2022, đoạt hai Copa America, HCV Olympic và U20 World Cup và bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới.

Messi vừa là tâm điểm của trận đấu giữa CLB Inter Miami với Charlotte FC sáng 14/9, khi cựu sao Barca bỏ lỡ bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà trên chấm 11m.

Khoảnh khắc định mệnh diễn ra ở phút 32 trong chuyến làm khách của Inter Miami trên sân của Charlotte FC ở vòng 30 giải nhà nghề Mỹ diễn ra sáng 14/9 (giờ Việt Nam).

Đó là tình huống Messi bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Chính Messi đảm nhận thực hiện quả đá phạt đền, đáng tiếc pha dứt điểm theo phong cách Panenka của lão tướng này đã bị thủ thành Kristijan Kahlina đoán được ý đồ và dễ dàng bắt gọn.

Ở trận đấu này, Inter Miami FC để thua tan nát 0-3 và nguy cơ tụt xuống thứ 8 nếu các đối thủ thắng, trong khi CLB Charlotte vươn lên thứ 3 với 53 điểm, chỉ sau Philadelphia.

