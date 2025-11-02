Messi tiến sát mốc 900 bàn thắng, vẫn có nguy cơ "trắng tay" danh hiệu

Sáng 2/11, Inter Miami đấu Nashville trong khuôn khổ vòng đấu loại trực tiếp MLS Cup. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của Messi sẽ tiến vào vòng trong.

Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách khiến Inter Miami chơi dưới sức. Messi dù cố gắng cũng không thể gồng gánh đồng đội tránh khỏi những bàn thua.

Sam Surridge và Josh Bauer đã tận dụng các sai sót ở hàng thủ đội khách để lần lượt sớm ghi bàn trong hiệp 1, giúp Nashville dẫn 2-0.

Những nỗ lực của Messi khi ghi được bàn thắng siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp ở phút 90 rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Inter Miami. Nhưng vẫn không đủ để giúp đội bóng này có được tỷ số hòa.

Trận thua tỷ số 1-2 ở sân khách trước Nashville SC của Inter Miami khiến cục diện cuộc đấu này cân bằng sau hai lượt trận. Trước đó, Inter Miami đã thắng 3-1 trong trận đầu tiên. Hai đội sẽ tái đấu vào rạng sáng 9/11 để tìm ra đội chiến thắng chung cuộc, qua đó sở hữu tấm vé vào vòng tiếp theo của MLS Cup.

Với cá nhân Messi, siêu sao này chỉ cần thêm 8 bàn thắng nữa là sẽ cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp

