Israel tuyên bố chuyển sang "giai đoạn tiếp theo" trong cuộc chiến với Iran

Tối 5/3, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir cho biết chiến dịch quân sự hiện nay là một “chiến dịch mang tính lịch sử”, khởi đầu bằng “giai đoạn tấn công bất ngờ”, trong đó khoảng 80% hệ thống phòng không và 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào khu vực Dahiyeh của Beirut, Lebanon ngày 5/3. Ảnh: AP



“Chúng tôi hiện đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu hơn nữa chính quyền Iran và năng lực quân sự của nước này. Vẫn còn những bất ngờ khác mà tôi chưa thể tiết lộ”, ông Zamir phát biểu qua video.

Tướng Zamir cũng cho biết ông đã chỉ thị quân đội Israel mở rộng hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon. Trong hai ngày qua, IDF đã phát đi cảnh báo sơ tán đối với toàn bộ khu vực miền Nam Lebanon nằm phía Nam sông Litani, các vùng ngoại ô phía Nam của Beirut cũng như một số khu vực tại thung lũng Beqaa.

“Tôi đã yêu cầu các lực lượng IDF tiến lên phía trước, củng cố và mở rộng tuyến kiểm soát dọc biên giới, đồng thời thiết lập các vị trí tại những điểm then chốt ở miền Nam Lebanon”, ông Zamir nói, đồng thời khẳng định Israel “sẽ không từ bỏ mục tiêu giải giáp Hezbollah”.

Kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah bùng phát trở lại, Israel đã nhiều lần tấn công các mục tiêu tại vùng ngoại ô Beirut, đồng thời ban hành cảnh báo chung yêu cầu cư dân sinh sống ở khu vực phía Nam sông Litani - vùng lãnh thổ miền Nam Lebanon kéo dài tới biên giới Israel rời khỏi nhà. Tuy nhiên, trước đó Tel Aviv chưa từng ban hành lệnh sơ tán toàn diện đối với các khu ngoại ô phía Nam Beirut.

Sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran châm ngòi cho một cuộc chiến mới tại Trung Đông, Hezbollah ngày 3/3 đã lần đầu tiên trong hơn 1 năm phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel. Đáp trả, Israel tiến hành các đợt oanh kích vào miền Nam Lebanon và khu vực ngoại ô phía Nam Beirut.

Theo thống kê trước khi lệnh sơ tán được ban hành ngày 5/3, giao tranh đã khiến 123 người thiệt mạng và buộc hơn 83.000 người tại Lebanon phải rời bỏ nhà cửa.

Tác giả: Kiều Anh

Nguồn tin: Báo VOV

