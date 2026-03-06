Người dùng Việt nói về VF 3: Thiết kế “chất”, xứng danh chiếc xe đầu đời lý tưởng của giới trẻ

“Bé hạt tiêu” mạnh mẽ, đa dụng, tiện lợi

Ngay từ khi mới ra mắt, VinFast VF 3 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, trong đó có chị Bảo Xuân (kênh Relab), một trong những người tiên phong sở hữu mẫu xe này. Chị Xuân chia sẻ, cảm giác cầm lái chiếc VF 3 xuống phố không khác gì việc khoác lên mình một bộ outfit “chất lừ”. Mỗi lần dừng đèn đỏ, chiếc xe lại thu hút mọi ánh nhìn, thậm chí khiến người đi đường phải trầm trồ khen ngợi.

Điểm đặc biệt nhất của VF 3 chính là khả năng biến hóa không giới hạn. Với thiết kế vuông vức, đậm chất SUV nhưng lại mang kích thước nhỏ gọn, mẫu mini-SUV dễ dàng cá nhân hóa và trang trí theo phong cách riêng.

Theo anh Hoàng Vũ, reviewer từ kênh Xe Hay - người vừa nhận bàn giao một chiếc VF 3 - chỉ với ngân sách dưới 20 triệu đồng, chủ xe hoàn toàn có thể trang trí thêm cho xe với các món đồ nội ngoại thất bắt mắt cùng loạt phụ kiện tiện dụng, mang gu thẩm mỹ riêng biệt của từng chủ nhân.

Dù vóc dáng “bé hạt tiêu” nhưng VF 3 ghi điểm nhờ khả năng vận hành ấn tượng trong môi trường đô thị. Mẫu xe điện của VinFast đặc biệt lanh lợi, dễ điều khiển và tạo tâm lý thoải mái cho chủ xe khi di chuyển trong khung giờ cao điểm nhiều áp lực.

“Nếu để miêu tả VF 3 bằng một từ thì chính là ‘tiện’. Cái tiện đầu tiên đến từ việc lái xe rất là nhàn. Xe 300 triệu đồng mà đã có phanh tay điện tử, cần số sau vô lăng y hệt như Mercedes”, chị Bảo Xuân chia sẻ sau hơn một năm gắn bó.

Chị Bảo Xuân cũng cho rằng, khả năng tăng tốc tức thời của động cơ điện giúp VF 3 dễ dàng “vút đi ngay lập tức” khi đèn tín hiệu chuyển xanh. Trong khi đó, bán kính quay đầu nhỏ kỷ lục giúp xe xoay xở cực kỳ linh hoạt trong những con ngõ nhỏ hay các bãi đỗ xe chật hẹp.

Dù được định vị là xe đô thị, VF 3 vẫn đủ sức thực hiện những chuyến đi xa. Với quãng đường di chuyển khoảng 215 km sau một lần sạc đầy, người dùng có thể thoải mái vi vu cả tuần trong phố hoặc thực hiện những chuyến picnic cuối tuần mà không cần quá lo lắng về pin. Thêm vào đó, hệ thống trạm sạc với hơn 150.000 cổng của V-Green cũng giúp việc sạc pin trở nên đơn giản như sạc điện thoại.

“Đi đến đâu có trụ sạc mình cũng tranh thủ cắm luôn. Có những lần vào siêu thị mua đồ, chưa kịp mua xong xe đã sạc đầy, cực kỳ nhanh chóng”, chị Bảo Xuân cho biết.

Bên trong cabin, triết lý tối giản nhưng tinh tế được thể hiện rõ nét. Hệ thống điều hòa của VF 3 cũng được chị Xuân đánh giá làm mát cực nhanh ngay cả dưới cái nắng gay gắt. Không gian nội thất tuy nhỏ nhưng được tối ưu hóa thông minh, đặc biệt là hàng ghế sau có thể gập lại để tạo ra khoang chứa đồ rộng rãi cho những buổi shopping hay chở đồ lỉnh kỉnh.

Dễ sở hữu, dễ nuôi, 3 năm không tốn tiền nhiên liệu

Với VF 3, VinFast đã thực sự “phá băng” thị trường khi đưa ra mức giá cực kỳ tiếp cận so với các đối thủ xe hatchback xăng cùng phân khúc: chỉ 302 triệu đồng cho bản Eco và 315 triệu đồng cho bản Plus. Trong đó, bản Plus được xem là một lựa chọn “hời” khi được bổ sung sẵn ốp la-zăng thời thượng, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và camera lùi sắc nét. Reviewer Hoàng Vũ đánh giá đây là những trang bị đáng giá giúp gia tăng tính tiện dụng và an toàn.

Để hiện thực hóa giấc mơ chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh cho người trẻ, VinFast còn tung ra chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với mức ưu đãi tới 6% giá trị xe. Nếu chưa tích lũy đủ và lựa chọn mua trả góp, khách hàng được hưởng mức lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, giúp người trẻ chủ động phương án tài chính và an tâm trước những biến động lãi suất.

Đáng chú ý, theo chị Bảo Xuân, một trong những “vũ khí” sắc bén nhất của VF 3 chính là chi phí vận hành chỉ ngang xe máy.

“Trong suốt hơn 1 năm qua, tôi chỉ phải bảo dưỡng đúng một lần duy nhất để thay lọc gió điều hòa và chỉ mất đúng 300.000 đồng”, chị Bảo Xuân khẳng định.

Đặc biệt, VinFast vừa đưa ra chính sách miễn phí sạc 3 năm (đến hết ngày 10/2/2029) cho khách hàng mua xe từ ngày 10/2. Với một người di chuyển trung bình trong đô thị (từ 1.500-5.000 km/tháng), ưu đãi này có thể giúp tiết kiệm vài chục triệu đồng mỗi năm. Tính tổng 3 năm, số tiền nhiên liệu tiết kiệm được có thể lên tới cả trăm triệu đồng - đủ để thực hiện thêm nhiều kế hoạch khác trong cuộc sống.

Với thiết kế cá tính, vận hành linh hoạt và chính sách hỗ trợ tài chính rõ ràng, VF 3 phù hợp với người trẻ muốn sở hữu ô tô lần đầu. Doanh số 44.585 xe bàn giao trong năm 2025 cho thấy sức hút thực tế của mẫu xe này trên thị trường.

Nguồn tin: baodanang.vn