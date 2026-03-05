Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Cùng đi có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh cho thấy, đến thời điểm hiện nay, công tác bầu cử tại Hà Tĩnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động và đồng bộ, đã đạt được những kết quả rõ nét.

Quang cảnh cuộc làm việc

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cơ bản bảo đảm cả 2 yêu cầu là đúng định hướng cơ cấu và nâng cao chất lượng đại biểu.

Tỷ lệ nữ, người trẻ, ngoài Đảng đều đạt hoặc vượt định hướng Trung ương. Trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và uy tín xã hội của các ứng cử viên được chú trọng.

UBND các xã, phường trên địa bàn đã chủ trì, phối hợp với Công an xã để thực hiện việc kết xuất danh sách cử tri trên phần mềm quản lý cử tri, triển khai rà soát xuống thôn, tổ dân phố và thực hiện niêm yết theo quy định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 3/2/2026.

Các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra tham dự cuộc làm việc

Qua thống kê sơ bộ, tổng số cử tri trên địa bàn là 1.124.089 cử tri; danh sách cử tri được UBND cấp xã niêm yết ở các địa điểm bỏ phiếu, tất cả các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, địa điểm công cộng; thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, theo dõi, phản ánh kịp thời.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, cập nhật biến động cử tri theo quy định; phối hợp với Công an xã trong công tác chuẩn bị in ấn, cấp phát thẻ cử tri.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc

Về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 13/2/2026 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh.

... Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu

Việc vận động bầu cử được thực hiện dưới 2 hình thức: thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử do Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương…

Hà Tĩnh cũng cơ bản đã hoàn thành việc trang trí khánh tiết ở các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm tốt các điều kiện chu đáo cho cử tri đi bầu cử, để ngày bầu cử thực sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia, báo cáo (kết luận) của Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang phát biểu

UBND cấp xã tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, kiểm tra danh sách cử tri đã niêm yết, nắm tình hình biến động của cử tri để chuẩn bị tổ chức bầu cử; các tổ bầu cử phát thẻ cử tri cho các cử tri từ ngày 5 - 12/3/2026…

Đánh giá cao việc chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Hà Tĩnh, một số thành viên Đoàn công tác đề nghị, địa phương làm rõ hơn việc triển khai chuyển đổi số trong tổ chức bầu cử; công tác in ấn, cấp phát thẻ cử tri, đáp ứng yêu cầu thực tế…

Có ý kiến đề nghị, tỉnh cần tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp (nếu có); tổ chức để người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Hà Tĩnh là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu

Dựa trên những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các kết luận của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đặc biệt là Kết luận số 03 ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở, tổ bầu cử, điểm bỏ phiếu, nắm bắt tình hình và có phương án, kế hoạch dự phòng xử lý phù hợp, tránh bị động; phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả”; tổ chức cơ chế điều phối theo cụm địa bàn, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, cần chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, kịp thời, dứt điểm từ cơ sở; bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí, hậu cần; có phương án dự phòng cho khu vực đặc thù; in ấn - cấp phát đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, con dấu, tài liệu, hòm phiếu, niêm phong, phương tiện phục vụ; kiểm tra trước ngày bầu cử theo phương án “không để bị động”…

Tác giả: Trung Thành

Nguồn tin: daibieunhandan.vn