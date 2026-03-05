Hà Tĩnh: Niêm yết bán gần 30kg vàng sở hữu toàn dân

Căn cứ theo Quyết định số 749/QĐ-STC ngày 05/02/2026 và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tài sản công, Sở Tài chính đã phê duyệt mức giá bán cho lô tài sản này là hơn 142 tỷ đồng. Cụ thể, tài sản bao gồm 29.935,6 gram vàng tinh khiết (Au).

Để đảm bảo tính minh bạch, cơ quan chức năng đã công bố chi tiết lộ trình tiếp nhận hồ sơ và xem xét tài sản như sau: Khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (Số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh). Thời hạn kết thúc vào lúc 17h30 ngày 11/03/2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản kéo dài đến 17h30 ngày 11/03/2026. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Sở Tài chính Hà Tĩnh - Số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong trường hợp có nhiều người đăng ký, đơn vị sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản. Buổi bốc thăm dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 ngày 12/03/2026 tại Sở Tài chính.

Đây là hoạt động xử lý tài sản công khai nhằm sung công quỹ Nhà nước theo đúng trình tự pháp luật, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn lực tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn