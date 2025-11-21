Malaysia 'ghen tị' khi Singapore chỉ dùng 2 cầu thủ nhập tịch để có vé Asian Cup

Tấm vé dự Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu của tuyển Singgapore khiến bóng đá Malaysia "ghen tị" và phần nào là xấu hổ khi nhìn lại chính thức.

Nguyên nhân là Malaysia cũng dự vòng loại Asian Cup 2027 như Singapore, đang có chuỗi 5 trận thắng cả 5 song nguy cơ bị loại hiện hữu sau khi FIFA phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch nước này được giả mạo giấy tờ để ra sân trong trận thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0.

Singapore với 2 cầu thủ giành vé dự Asian Cup 2027 một cách thuyết phục

Malaysia dùng gần 20 cầu thủ nhập tịch săn vé Asian Cup 2027 nhưng đang nguy cơ bị loại do có 7 cầu thủ trái phép

Đáng nói hơn, trong khi Malaysia gặp rắc rối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép thì Singapore chỉ với 2 cầu thủ nhập tịch hợp pháp đã hiên ngang tiến vào Asian Cup 2027.

"Quyết định 'đi tắt đón đầu' của FAM đã phản tác dụng, trong khi Singapore hái quả ngọt với cách tiếp cận 'chậm mà chắc' của mình. Singapore có dân số ít, cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch nhưng họ tuân thủ quy định FIFA, còn Malaysia muốn đi đường tắt và đã phạm sai lầm", New Straits Times phân tích.

Tờ báo uy tín Malaysia cho rằng nhập tịch không phải là xấu nếu thực hiện đúng cách. Indonesia là một ví dụ và họ đang gặt hái thành công. Nhưng Malaysia đã nóng vội, mắc phải sai lầm nghiêm trọng khiến nền bóng đá xấu hổ.

"Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn vì vụ bê bối này", New Straits Times nhận định, song cho rằng giờ cũng là lúc cần sửa sai để có thể nghĩ về việc lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2031.

Bê bối nhập tịch đang khiến bóng đá Malaysia tổn thất nghiêm trọng. Bên cạnh án phạt tiền với FAM, phạt tiền và cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch, FIFA còn đề nghị điều tra, xử lý hình sự đối với các cá nhân vi phạm trong vụ việc này.

Phía AFC đang sẵn sàng áp lệnh xử thua, loại bỏ tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027

Đáng chú ý, AFC khuyến cáo Malaysia không được phép can thiệp chính trị vào FAM, tránh nguy cơ FIFA "cấm vận" bóng đá Malaysia. Khi đó, không chỉ tuyển quốc gia mà các tuyển trẻ, tuyển nữ của Malaysia nguy cơ bị "treo giò" theo.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn