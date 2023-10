Lũ lụt cô lập nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, 3 người chết và mất tích

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tính từ 19h ngày 28/10 đến 19h tối 30/10 dao động từ 209 – 400mm. Trong đó, có nhiều địa phương mưa lớn liên tục, kéo dài trong nhiều giờ như lượng mưa đo được tại trạm thủy văn Chu Lễ là 458mm, tại Hương Khê là 486,4mm.

Khu thể thao trung tâm xã Hương Thủy, huyện Hương Khê ngập chìm trong biển nước.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên nhanh, cùng với đó, một số hồ đập trên địa bàn như thủy điện Hố Hô, hồ sông Rác, hồ Thượng Sông Trí… cũng đang xả lũ điều tiết khiến nhiều địa phương nhanh chóng chìm trong biển nước.

Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, 1.868 hộ dân ở huyện Hương Khê bị ngập. Trong đó, 480 hộ nước tràn vào nhà, 20,2 ha cây trồng vụ đông, 9 trường học, 18 hội quán thôn, 1 trụ sở bưu điện bị ngập nước.

Quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê bị ngập nước, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình cầu tràn, cống ở các xã Hương Bình, Hương Xuân, Điền Mỹ, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Giang, Gia Phố... bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Tuyến quốc lộ 15 qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị nước lũ chia cắt, các phương tiện qua lại khó khăn.

Trưa 30/10, đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê bị vỡ với chiều dài khoảng 15m, rộng 7m, sâu 4m, đã cuốn trôi hoàn toàn 30ha ngô mới xuống giống của bà con. 10 hộ dân sống gần đập đã được sơ tán đến nơi an toàn. Sự cố này cũng khiến nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập sâu, gây chia cắt.

Lực lượng Công an các huyện Can Lộc và Thạch Hà kịp thời điều 4 ca nô ứng cứu thành công 9 công nhân thi công công trình Bắc - Nam bị mắc kẹt giữa vùng lũ.

Mưa lớn cũng khiến đường sắt Bắc – Nam, đoạn Km354+900 đến 355+400 qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang bị sạt lở, sụt mái và khoét hàm ếch tại một số vị trí. Khối lượng lớn đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt khiến hệ thống giao thông trên tuyến bị tê liệt. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm người nỗ lực ứng cứu, khắc phục hậu quả trong mưa, đồng thời giúp trung chuyển hành khách bằng xe ô tô đến các ga lân cận để tiếp tục hành trình.

Đặc biệt, mưa lũ đã khiến 3 người dân tại huyện Hương Khê chết và mất tích. Theo đó, vào khoảng 10h ngày 30/10, chị Tống Thị Trang (SN 1990) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1992), cùng trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, đi dọn vệ sinh trại gà cách nhà hơn 1 km, trên đường về gần nhà văn hóa thôn 12 thì bị nước lũ cuốn mất tích.

Giúp đỡ nhân dân vận chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi vùng ngập lụt.

Đến cuối giờ chiều, thi thể chị Trang được phát hiện tại nhà văn hóa thôn 12. Trắng đêm 30/10, hàng chục người vẫn đang đang tìm kiếm chị Hoa. Được biết, hai nạn nhân là chị em dâu trong một gia đình.

Cùng ngày, vào lúc 15h30, em Nguyễn Văn Dũng (SN 2011), trú tại xã Hương Thủy đi bộ trên đường ngập nước ở thôn 6 chẳng may bị sẩy chân vào vũng nước sâu và bị nhấn chìm. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn.

Lực lượng Công an cắm biển cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm.

Công an Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong mưa lũ.

Cũng trong tối 30/10, Công an các huyện Thạch Hà và Can Lộc đã kịp thời điều 4 ca nô tiếp cận hiện trường 9 công nhân thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh bị nước lũ dâng cao bao vây, cô lập ở giữa cánh đồng để ứng cứu. Những công nhân này thuộc Công ty CP tập đoàn Đình An (đơn vị đang thi công cầu Sơn Lộc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn giáp ranh giữa xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà và xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) đang ở trong lán trại nhưng bị cô lập do mưa lớn khiến nước lũ dâng cao. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, công tác ứng cứu 9 công nhân bị nước lũ cô lập được hoàn tất, đảm bảo an toàn về người, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Tác giả: Thiên Thảo - Nga Nguyễn

Nguồn tin: cand.com.vn