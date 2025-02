Lợn rừng lao vào nhà cắn người phụ nữ, hàng xóm hoảng sợ la hét

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng 2h chiều ngày 12/2, một vụ lợn rừng tấn công người đã xảy ra ở huyện Miên, Hán Trung, Thiểm Tây, Trung Quốc. Con lợn rừng, đang đi xuống từ trên núi để tìm kiếm thức ăn, đã giật mình và lao vào một ngôi làng, làm bị thương 2 người dân.

Theo những người chứng kiến, con vật đã trở nên kích động sau khi bị làm phiền bởi tiếng la hét của dân làng. Nó chạy vào sân, làm một người bị thương ở chân, trong khi một người khác bị nhiều vết thương ở mặt, tay và chân.

... Người phụ nữ bị con lợn rừng tấn công.



Cảnh sát địa phương và các quan chức thị trấn đã đến hiện trường ngay lập tức và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Cả hai nạn nhân đều trong tình trạng ổn định và đang được điều trị thêm, không có thương tích đe dọa đến tính mạng.

Sau khi đánh giá tình hình, cảnh sát đã bắn chết con lợn rừng và đảm bảo xác của nó được xử lý an toàn.

