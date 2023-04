Lời khai bà Phương Hằng về cáo buộc nghệ sĩ 'lừa đảo, lươn lẹo'

Sau 2 tháng điều tra bổ sung, ngày 6/4, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nhóm người cùng bị đề nghị truy tố cùng bà Hằng, gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Đại học Luật TP HCM); Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam).

Livestream xúc phạm nghệ sĩ vì "nằm mơ"

Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Phương Hằng đã có những phát ngôn về bí mật đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều người.

10 người đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và các ông, bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu và Trương Việt Hà.

Về lý do xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng cho rằng ông Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi bà Phương Hằng yêu cầu cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo tiền từ thiện, tiền xây chùa của ông Yên thì nghệ sĩ này im lặng.

Trong các buổi livestream, bà Hằng đã có những phát ngôn về Hoài Linh trong việc "ngâm" tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng. "Mày là thằng lừa đảo nhân dân, khẳng định 100% mày là thằng lừa đảo nhân dân… tao khẳng định mày là trộm cắp… nhá Hoài Linh"; "Tao tuyên bố mày là thằng lừa đảo đó mày kiện tao đi Võ Nguyễn Hoài Linh", kết luận điều tra trích nội dung bà Hằng xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh.

Đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cho rằng nghệ sĩ này thân thiết với nghệ sĩ Hoài Linh. Do đó, khi bà Hằng có những phát ngôn xúc phạm Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên mạng xúc phạm CEO Công ty CP Đại Nam.

Khai lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, bà Hằng khai do nữ ca sĩ đăng bài viết trên Facebook cá nhân không liên quan bà Hằng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ở phần bình luận, Vy Oanh đã móc máy, xỉa xói về việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19.

Đối với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh, bà Phương Hằng cho rằng nữ ca sĩ làm từ thiện không minh bạch, ăn chặn... nên dành 3 buổi livestream vào ngày 11/9/2021, 21/1/2022 và 23/1/2022 để "đấu tố". Ngoài ra, bà Hằng có những phát ngôn cho rằng Công Vinh cờ bạc, Thủy Tiên lươn lẹo, móc nối cùng Đàm Vĩnh Hưng quyên góp từ thiện, ăn cướp tiền của người dân...

Liên quan nhà báo Nguyễn Đức Hiển và Đặng Thị Hàn Ni, bà Phương Hằng cho rằng ông Hiển có trả lời phỏng vấn trên VOV quy kết bà về tội danh 331 và có những bài viết, video trên Facebook, kênh Youtube cá nhân đưa ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và Công ty CP Đại Nam. Còn bà Hàn Ni phát ngôn trên mạng xúc phạm bà Hằng, chống phá Công ty Đại Nam, phá hoại Quỹ Hằng Hữu.

Đối với bà Đinh Thị Lan, Trương Việt Hà và Lê Thị Giàu, bà Phương Hằng cho rằng những người này đã tạo ra những tài khoản Facebook nhằm chia sẻ những nội dung xúc phạm đến bà.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai những thông tin mà bà phát ngôn trên livestream và đăng trên Facebook về 10 cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet, đọc báo, nằm mơ, chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác minh.

"Hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm"

Kết luận điều tra xác định các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Trong vụ án này, bà Phương Hằng được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Nhi, Tân, Hà, Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

"Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật", kết luận điều tra nêu.

Ngoài việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, kết luận điều tra còn nêu việc xử lý các cá nhân có liên quan. Cụ thể, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm việc với luật sư Nguyễn Đình Kim (64 tuổi, Đoàn luật sư TP.HCM) và Phạm Hoàng Khang (29 tuổi, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Huỳnh Tấn Lợi (31 tuổi, chủ kênh YouTube Vlogs Trúc Ngân), Võ Minh Điền (37 tuổi, chủ kênh YouTube Điền Võ), Ngũ Lùn (39 tuổi, chủ kênh YouTube Bánh Mỳ Đây), Nguyễn Việt Anh (37 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường), Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng) và những người liên quan khác.

Theo kết luận điều tra, do hành vi của những người trên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

