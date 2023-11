Liên tiếp phát hiện thi thể chưa biết tên trôi dạt trên sông, biển tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo UBND xã Cương Gián xác nhận thông tin trên với VTC News trong sáng 12/11.

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, tại bờ biển thuộc thôn Tân Thượng (xã Cương Gián) người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ và trình báo với lực lượng chức năng địa phương.

Quá trình xác minh ban đầu, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, thông tin lai lịch.

Nơi phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ. (Ảnh: Google Maps)



Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân mặc bên ngoài áo sơ mi sọc kẻ caro dài tay, bên trong mặc áo phông trắng, quần bò dài màu đen và có đeo 1 chiếc vòng cổ bạc.

Nạn nhân khoảng 40 - 50 tuổi, cao khoảng 1m70, tóc màu đen.

Hiện chính quyền địa phương đang thông báo thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm tung tích nạn nhân.

Trước đó 1 ngày (11/11), trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Lam, Phòng cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 thi thể nam giới đang trôi dạt đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sau khi đưa vào bờ, lực lượng chức năng xác định hai người này khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1,7 m, trên thi thể 2 nạn nhân cùng mặc quần áo bảo hộ dài tay.

Các nạn nhân được xác định chết từ vài ngày trước, thi thể đang phân hủy.

Công an thị trấn Xuân An thông báo để truy tìm tung tích nạn nhân. Mọi thông tin về nạn nhân liên hệ CATT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại: 0835265588.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn