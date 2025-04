Lập biên bản xử lý tài xế xe buýt để người lên, xuống khi xe đang di chuyển

Cảnh học sinh chen lấn, xô đẩy lên xe buýt đang di chuyển. Ảnh: cắt từ clip

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại nội dung sự việc được đăng tải lên mạng xã hội

Trước đó, ngày 23-4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip kèm theo dòng trạng thái “Cảnh học sinh Hương Khê vất vả đi tìm con chữ. Thương quá”. Theo nội dung trong đoạn clip ghi lại cảnh nhiều em học sinh (cả nam và nữ, phía sau lưng mang theo ba lô) đang đứng chen lấn, xô đẩy nhau để lên một chiếc xe buýt BKS 38B-008.xx, chạy tuyến TP Hà Tĩnh - Ga La Khê, tại điểm đón trả khách tại địa phận xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Một số em học sinh vẫn chưa lên xe nhưng xe buýt đã di chuyển. Ảnh: cắt từ clip

Đáng chú ý, chiếc xe buýt này chỉ mở một cửa phía sau và sau đó tài xế vội vàng điều khiển cho xe lăn bánh di chuyển chậm về phía trước trong khi một số em học sinh vẫn chưa lên hết. Một số học sinh khác thấy quá đông đúc và xe di chuyển nên quyết định ở lại đứng chờ xe khác.

...

Sự việc trên được một người dân đang đứng gần khu vực chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại vào ngày 23-4.

Cảnh học sinh chen lấn, xô đẩy lên xe buýt. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bình luận bày tỏ thái độ bức xúc, bất bình trước cách xử lý của tài xế và nhân viên xe buýt. Việc xe buýt vừa đón trả khách vừa di chuyển này là mất an toàn, rất nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT Đường bộ số 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe buýt có hành vi để người lên, xuống xe khi xe đang di chuyển.

Cơ quan chức năng làm việc với tài xế xe buýt vi phạm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe buýt mang BKS 38B-008.xx là tài xế D.H.D. (sinh năm 1990, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Làm việc với cơ quan công an, tài xế D. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: Báo SGGP