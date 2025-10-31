Lãnh đạo AFC lên tiếng về án phạt dành cho bóng đá Malaysia

Dự kiến vào đêm 30 và rạng sáng 31/10, FIFA sẽ công bố quyết định về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, đến sáng 31/10, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định kháng cáo của FAM. Cố vấn đội tuyển quốc gia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, khẳng định phía Malaysia sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, kể cả khi phải đưa ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Trong khi đó, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ hành động khi quá trình pháp lý chính thức khép lại. Ông nói: “Dù đó là phán quyết của Ủy ban Kháng cáo hay CAS, AFC sẽ xem đó là quyết định cuối cùng. Mọi việc phụ thuộc vào FAM. Khi có kết luận, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA cũng như mức độ ảnh hưởng đến các trận đấu thuộc AFC”.

Malaysia đối diện với án phạt nặng từ AFC.



Ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết thêm: “Ủy ban Kỷ luật sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những quy định nào bị vi phạm. Mọi quyết định đều dựa vào hồ sơ mà FIFA chuyển lại cho AFC. Chúng ta cần lưu ý rằng có hai hồ sơ - một theo kênh kháng cáo kỷ luật CAS và một qua kênh trọng tài bóng đá CAS. Như vậy sẽ có hai quyết định. Tuy nhiên, AFC chỉ quan tâm đến vấn đề tư cách thi đấu của cầu thủ, vì đó là phần liên quan trực tiếp đến AFC”.

Đơn kháng cáo của FAM được gửi lên đầu tháng này, sau khi FIFA hồi tháng 9 quyết định phạt liên đoàn 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời phạt 7 cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu 12 tháng trên mọi đấu trường bóng đá.

Ủy ban Kỷ luật FIFA phát hiện bất thường trong hồ sơ đăng ký cầu thủ, cho rằng các giấy chứng nhận nguồn gốc bị làm giả nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm. Tuy nhiên, nếu kháng cáo thất bại, Malaysia sẽ bị xử thua ở trận đấu với Nepal và Việt Nam. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của đội bóng này.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC cần vụ việc được giải quyết trước ngày 31/3/2026 để hoàn tất danh sách các đội dự giải. “Để tiến hành bốc thăm, chúng tôi cần biết đội nào sẽ vượt qua bảng đấu của Malaysia. Vì vậy, AFC mong muốn mọi thủ tục hoàn tất trước ngày 31/3. Đây là một quá trình kéo dài, bởi các thủ tục tư pháp cần thời gian và phải tuân thủ đúng quy định”.



Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: Báo VOV