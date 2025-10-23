Bóng đá Malaysia có thể nhận án phạt 'nặng hơn cả trừ điểm'

Bóng đá Malaysia đối mặt án phạt nặng - Ảnh tư liệu

Những ngày qua, làng bóng đá Malaysia đang sống trong cảm giác hồi hộp lo sợ, khi FAM tiến hành các thủ tục kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA, xoay quanh án phạt mà họ phải nhận vì nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.

Trong lúc nhiều người hâm mộ Malaysia vẫn còn ấp ủ hy vọng làng bóng đá nước nhà sẽ đảo ngược kết quả, cựu quan chức của FAM lại tỏ ra tỉnh táo.

Cựu Tổng thư ký FAM, ông Azzudin nói trong cuộc phỏng vấn với báo Astro Arena: "Có thể bạn bắt tay với Chủ tịch FIFA (ý nói việc ông Gianni Infantino đến thăm Malaysia), nhưng luật là luật. Bạn cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Bóng đá Malaysia có thể nhận án đình chỉ, trừ điểm hoặc thậm chí bị phạt nặng hơn. Bởi vì bạn cần phải tỉnh táo, chẳng có gì để chống lại FIFA cả. Mọi thứ đã nằm trong túi của họ rồi".

Theo đánh giá của ông Azzudin, FIFA đã nắm rõ mọi chuyện, và việc FAM kháng cáo lúc này hầu như chỉ mang tính kết quả, và nhiều khả năng sẽ không thể xoay chuyển tình thế.

"Có thể có những bản tuyên thệ (tất cả đều là bằng chứng) bên cạnh giấy khai sinh của 7 cầu thủ. Chúng ta có muốn làm mình xấu hổ thêm lần nữa không?

Và chúng ta được cho là đang trả cho các cầu thủ này số tiền rất lớn, nhưng rồi lại khiến đất nước phải xấu hổ", ông Azzudin nói thêm, thể hiện thái độ nghi ngờ với những việc làm không minh bạch của FAM.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, cựu Tổng thư ký FAM còn chỉ trích cơ quan đầu não bóng đá quốc gia vì đã đình chỉ ông Datuk Noor Azman Rahman - Tổng thư ký hiện tại nhằm phục vụ cho cuộc điều tra của FIFA.

Theo ông Azzudin, đây thuần túy chỉ là hành động "tìm tốt thí" khi FAM đứng trước cuộc điều tra của FIFA.

Trước đó, cố vấn luật pháp của FAM cho biết kết quả vụ kháng cáo sẽ có trước ngày 30-10.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ