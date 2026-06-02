Khởi tố 12 thanh thiếu niên mang h.u.n.g k.h.í, náo loạn đường phố ở Hà Tĩnh

Ngày 2/6, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong số này, 11 bị can dưới 18 tuổi bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: N.H.P. (SN 2009), N.H.H. (SN 2009), N.V.T. (SN 2009), N.B.L. (SN 2009), M.V.Q. (SN 2009), M.V.N. (SN 2010), N.B.L. (SN 2009), cùng trú phường Trần Phú; N.H.A. (SN 2009, trú phường Thành Sen); V.V.N. (SN 2009), N.B.Đ. (SN 2009), N.P.D.C. (SN 2009), cùng trú xã Toàn Lưu. Riêng Võ Văn Hiếu (SN 2007, trú xã Toàn Lưu) bị bắt tạm giam.

Theo điều tra, cuối tháng 4/2026, nhóm thanh thiếu niên lập nhóm trên Messenger để hẹn tụ tập, điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến phố ở Hà Tĩnh. Các đối tượng chuẩn bị dao phóng lợn, giáo nhọn, kiếm Katana và che biển kiểm soát nhằm tránh bị phát hiện.

Rạng sáng 1/5, nhóm này điều khiển 7 xe mô tô chạy với tốc độ 70-90km/h, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô và quẹt hung khí xuống đường gây mất an ninh trật tự.

Đáng chú ý, khi gặp 2 thanh niên lưu thông trên đường, nhóm đối tượng tổ chức truy đuổi, ném chai thủy tinh uy hiếp. Vụ việc dẫn đến va chạm giao thông khiến 1 người bị chấn thương sọ não, gãy đùi, hôn mê...

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị hung khí từ trước.

Vụ án tiếp tục được điều tra, đồng thời làm rõ các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định.

