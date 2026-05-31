Triệt phá 2 vụ án trả lương cho công nhân bằng ma túy

Trước đó, vào lúc 22h40 ngày 22/5, Công an xã Nghĩa Trụ trong quá trình kiểm tra tại một căn hộ tại khu đô thị đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Nguyễn (SN 2001, trú tại tỉnh Lào Cai) có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm nhiều gói chứa chất màu trắng dạng cục và bột, đối tượng khai nhận là ma túy loại heroin.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an xã Nghĩa Trụ xác định Trần Văn Dũng (SN 1997, trú tại tỉnh Thanh Hóa) là cai thầu xây dựng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng thay cho việc trả tiền công hằng ngày.

Ngoài ra, các đối tượng còn bán ma túy cho một số cai thầu xây dựng khác, nhằm tiếp tục phân phát cho công nhân tại các công trường trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy ngày 22/05. (Ảnh: CAHY).



Song song đó, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Kiều Văn Nam (SN 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nam khai nhận số ma túy trên được đưa để sử dụng và trừ vào tiền công làm thuê.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ nhiều công nhân tại các công trường xây dựng đã được phát ma túy để sử dụng thay cho việc thanh toán tiền công lao động.

Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định các mẫu chất thu giữ đều là ma túy loại heroin, tổng trọng lượng 24,243g.

Ngoài vụ việc trên, vào hồi 0h45 ngày 23/5, tại công trường, Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Kiên (SN 1989, trú tại tỉnh Điện Biên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói giấy chứa chất màu trắng dạng cục và bột. Đối tượng khai nhận mua ma túy về để sử dụng cá nhân.

Hiện, Công an xã Nghĩa Trụ đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Khanh

Nguồn tin: Báo Công Lý