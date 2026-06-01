VSIP cán mốc 26 dự án, thêm 5 giấy phép phát triển dự án mới, hướng tới mục tiêu “30 năm - 30 dự án”

Ngày 29/5, Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đã được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm phát triển thêm 05 khu công nghiệp trên khắp cả nước.

Theo đó, liên doanh VSIP sẽ thực hiện phát triển thêm 05 khu công nghiệp tại các địa phương bao gồm Hải Phòng, Nghệ An, Huế, Hà Nam và TP. Hồ Chí Minh. Với việc thêm 5 dự án được cấp phép đã nâng tổng số dự án của VSIP tại Việt Nam lên con số 26, tiến gần tới mục tiêu 30 dự án như đã được đề ra bởi lãnh đạo của hai chính phủ.

Điểm hội tụ những lựa chọn chiến lược

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe mang tính bắt buộc như cơ chế điều chỉnh cacbon (CBAM), các tiêu chuẩn ESG và mục tiêu phát thải ròng bằng không (net-zero), VSIP đã chủ động phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp theo nhiều mô hình linh hoạt và tiên tiến.

Từ nền tảng khu công nghiệp thông minh với ứng dụng quản lý tích hợp đã được triển khai tiêu biểu tại VSIP III Bình Dương từ năm 2023. VSIP đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình như khu công nghiệp VSIP 2.0 cung cấp danh mục khác biệt, đáp ứng nhu cầu đa ngành và mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Với mạng lưới khu công nghiệp trải dài trên cả nước, VSIP không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu mà còn mang đến cho nhà đầu tư một danh mục lựa chọn phong phú, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu khác nhau về ngành nghề, tiêu chuẩn phát triển và định hướng bền vững mang tính đột phá cho tương lai.

Hiện thực hóa tầm nhìn

Trong cùng ngày, tại Diễn đàn kết nối Công nghệ Việt Nam – Singapore, VSIP giới thiệu mô hình VSIP 2.0 đánh dấu bước ngoặt chiến lược hướng tới các hệ sinh thái khu công nghiệp giá trị cao, bền vững và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn của VSIP 2.0 chính là việc kích hoạt mô hình ba nhà: Nhà nước – Nhà trường và Doanh nghiệp, qua đó đồng bộ hóa nỗ lực của chính phủ, học viện và doanh nghiệp. Thông qua việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghiệp, VSIP 2.0 đảm bảo rằng các nhà đầu tư không chỉ cạnh tranh về chi phí, mà còn được tích hợp vào hệ sinh thái nguồn nhân lực và công nghệ cho tương lai.

Định hướng VSIP 2.0 được hiện thực hóa tại Diễn đàn thông qua việc trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa VSIP với hai đơn vị Luxshare và Coherent. Các thỏa thuận này phản ánh sự hợp tác của ba nhà vào thực tiễn hành động: kết hợp vận hành khu công nghiệp thông minh với chuyển đổi số và sản xuất dựa trên đổi mới sáng tạo nhằm hướng đến phát triển hệ sinh thái công nghiệp tích hợp đồng bộ thay cho phát triển rời rạc, phân mảnh.

Tác giả: Đ.Tuấn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn