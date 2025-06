Tạm giam 8 thanh thiếu niên chém người gây náo loạn đường phố

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc. (Ảnh: CACC)



Ngày 22/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 8 bị can liên quan đến vụ chém người vào rạng sáng 16/6.

Theo điều tra của công an, rạng sáng ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường Hoà Cường Bắc (quận Hải Châu) về việc tại khu vực cạnh nhà hàng T.Đ, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc xảy ra vụ một nhóm thanh niên chém anh T.V.N (SN 2010), trú xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng gây thương tích nặng.

Lực lượng công an làm rõ, 10 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tham gia vụ án trên gồm Trần Quang Huy, Phan Đình Linh, Đỗ Bình Minh, Nguyễn Thành Hải, Lê Thanh Mạnh (cùng trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng); Huỳnh Ngọc Hoàng Vỹ (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu); Võ Lê Mạnh (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Thiên Vũ (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Minh Kha (trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Võ Văn Khang (trú xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Quá trình đấu tranh, nhóm này khai nhận, khoảng 20h ngày 15/6, có một người (chưa rõ lai lịch) nhắn tin qua Facebook rủ Võ Lê Mạnh qua phòng trọ trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng để tập trung cùng nhóm bạn đi đánh nhau với nhóm Mân Thái.

Đúng hẹn, 10 thanh niên trên đi trên 5 xe máy và mang theo ba chĩa, dao phóng lợn, đao tự chế, kiếm, bình xịt… điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô di chuyển trên các tuyến đường Ngô Quyền – Cầu sông Hàn – Trần Phú – 2/9 - tượng đài 2/9 đi tìm “đối thủ” nhưng không gặp.

Đến khoảng 2h ngày 16/6, khi đang di chuyển trên đường 2/9 hướng về cầu Rồng, đến đoạn đối diện karaoke TOP TV thì có một nhóm thanh niên (không rõ lai lịch) đứng trong vỉa hè ném đá.

Mặc dù không gây thương tích cho ai nhưng nhóm của Trần Quang Huy vẫn quay xe lại truy tìm. Khi cả nhóm chạy dọc theo cạnh một nhà hàng thì nhìn thấy N.T.T.D (SN 2010), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và T.V.N nên đã đuổi theo.

D. may mắn chạy vào nhà hàng T.Đ. trên đường 2/9 trốn được, riêng T.V.N. trong lúc bỏ chạy thì bị ngã nên đã bị nhóm này dùng hung khí chém vào người gây thương tích nặng. Chỉ đến khi nghe người đi đường la hét, báo có công an thì cả nhóm mới dừng lại và rời đi.

Phòng Cảnh sát hình sự ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Kha, Lê Thanh Mạnh, Võ Văn Khang, Đỗ Bình Minh, Huỳnh Ngọc Hoàng Vỹ, Nguyễn Thiên Vũ, Trần Quang Huy, Phan Đình Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Những người còn lại đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Riêng về hành vi chém người gây thương tích, Phòng Cảnh sát hình sự đã trao đổi Viện Kiểm sát củng cố hồ sơ để khởi tố về tội “Giết người” khi có kết luận trưng cầu giám định.

Tác giả: Hoàng Vinh

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại