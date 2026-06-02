Hà Tĩnh luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Ngày 01/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, điều động ông Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy từ ngày 01/6, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Điều động ông Phan Duy Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Trường Chính trị Trần Phú từ ngày 01/6, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.. Ảnh: Thu Hà

Điều động ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 01/6, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Luân chuyển ông Ngô Văn Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Vũ Quang từ ngày 10/6, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 01/6, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi được phê duyệt quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh từ ngày 1/6/2026, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

