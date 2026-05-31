Giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa đảo, 20 bị cáo lĩnh án

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn 29/5, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1997, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) và 19 bị cáo khác bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, các bị cáo thấy “Huấn Hoa Hồng”, tên thật là “Bùi Xuân Huấn” xuất hiện trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook và đăng tải các hình ảnh về của cải vật chất, mối quan hệ với nhiều đối tượng xã hội nên lợi dụng danh tiếng để lừa những người có nhu cầu vay tiền...

Các bị cáo lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả danh “Huấn Hoa Hồng” hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động trong một thời gian dài và có nhiều tương tác, tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại sim rác để đăng bài, chạy quảng cáo “Hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30 triệu đồng đến 500 triệu đồng”.

Người dùng mạng xã hội Facebook sẽ thấy các quảng cáo trên và kết bạn qua Zalo. Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, Khánh và đồng bọn sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền theo ba bước.

Thứ nhất, khi có khách nhắn tin qua Zalo hỏi vay tiền, các bị cáo giới thiệu mình là nhân viên của “Huấn Hoa Hồng” hoặc tự nhận mình là “Huấn Hoa Hồng”, hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8% một tháng, đồng thời đề nghị khách gửi thông tin cá nhân để kiểm tra xem có đủ điều kiện vay tiền hay không.

Sau đó, các bị cáo thông báo khách đủ điều kiện để vay, nhưng cần chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng, tuỳ theo số tiền muốn vay. Khi đặt cọc xong, khách được nhận hình ảnh có nội dung “xác nhận duyệt khoản vay” của ngân hàng do các đối tượng tự chỉnh sửa.

Thứ hai, các bị cáo đề nghị khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tuỳ vào số tiền khách muốn vay.

Thứ ba, sau khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các bị cáo sẽ đề nghị khách chuyển tiền để kích hoạt tiền giải ngân để được vay tiền, từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Ở bước cuối cùng, nếu khách đồng ý và chuyển tiền, các bị cáo sẽ hẹn ngày hôm sau sẽ được giải ngân. Nếu khách hàng không nghi ngờ, các bị cáo tiếp tục lấy nhiều lý do về việc chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập để tiếp tục yêu cầu chuyển tiền. Đến khi khách hàng phát hiện bị lừa tiền, các bị cáo cắt liên lạc, chặn tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách đã chuyển.

Để tránh sự phát hiện của công an, Khánh và đồng bọn mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội để nhận tiền, rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để rút tiền.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, trong đó Khánh tham gia nhiều vụ nhất. Kết quả điều tra xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Khánh và đồng phạm còn có hành vi mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Một số bị cáo khác dùng tiền lừa đảo được để đánh bạc.

Liên quan đến vụ án này, ba bị cáo Trương Phúc Vượng (SN 1992, trú tại xã Bình Kha, tỉnh Tuyên Quang), Lê Hồng Kha (SN 1992, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Trương Văn Nhất (SN 1996, trú tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa) còn bị cáo buộc đã 11 lần thực hiện hành vi mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất hợp pháp khoảng 2,7 tỷ đồng…

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Khánh 9 năm tù, Trương Phúc Vượng 9 năm tù, Lê Hồng Kha 8 năm tù và Trương Văn Nhất 7 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: cand.vn