Xác minh việc người tự xưng thày dạy lái xe "tranh cãi" với CSGT

Theo đó, người đàn ông trên được xác định là K.C.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội) và là chủ xe ô tô mang BKS: 30B-170.XX.

Tại trụ sở Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) sau khi được mời lên làm việc, ông T. cho biết vào khoảng 15h55 chiều 29/5 có sử dụng ô tô cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho anh L.T.G. (SN 1984, trú tại TP Hồ Chí Minh).

Chiếc xe ô tô di chuyển vào làn dành cho xe máy.



Quá trình di chuyển trên đường khi bị cán bộ CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để làm việc do vi phạm giao thông, ông K.C.T. đã có nhiều lời nói, phát ngôn thiếu chuẩn mực với lực lượng chức năng như: "Em biết anh không?".

Cán bộ CSGT sau đó đã thông báo chiếc ô tô đã di chuyển vào làn dành cho xe máy, tuy nhiên ông T. vẫn cố nói: "Em không biết anh mà lại bảo làn ô tô?".

Ông T. sau đó còn trích xuất clip đăng tải lên trang cá nhân nhưng chỉ chưa đầy 30 phút đã phải gỡ xuống khi nhận được quá nhiều phản hồi bức xúc từ người xem về sự coi thường luật giao thông. Luật pháp không có ngoại lệ cho bất cứ ai khi vi phạm giao thông.

Để xoa dịu dư luận, ông T. đã làm video đăng tải trên trang cá nhân để xin lỗi, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và ứng xử văn minh.

Hiện Đội CSGT số 5 đang xem xét hành vi "đi sai làn đường" và các vi phạm khác (nếu có) của anh L.T.G. đồng thời xác minh, làm rõ việc ông T. có vi phạm quy định về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không.



