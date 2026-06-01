Đình Bắc hé lộ căn nhà khang trang xây báo hiếu bố mẹ ở quê: 22 tuổi đã thành ngôi sao lại còn hiếu thảo

Ở tuổi 22, tiền đạo tuyển quốc gia Nguyễn Đình Bắc đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi hoàn thành mục tiêu lớn xây nhà khang trang và mua ô tô tặng bố mẹ tại quê nhà Nghệ An.

Mới đây, nam cầu thủ sinh năm 2004 đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh bên trong căn nhà mới đang trong giai đoạn hoàn thiện. Qua hình ảnh có thể thấy, ngôi nhà có không gian rất rộng rãi, thiết kế theo phong cách hiện đại. Công trình này được xây dựng kiên cố ngay sát bên cạnh ngôi nhà cũ của gia đình tại Nghệ An. Được biết, đây là món quà mà Đình Bắc đã tích lũy từ tiền lương và tiền thưởng trong màu áo đội tuyển Việt Nam cũng như câu lạc bộ chủ quản để gửi về hỗ trợ bố mẹ xây dựng. Trước đó, anh cũng đã mua tặng bố một chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại.

Hành động hiếu thảo của Đình Bắc càng trở nên ý nghĩa khi nhìn lại chặng đường gian nan mà anh đã vượt qua. Năm 14 tuổi, chàng trai trẻ từng trải qua cú sốc lớn khi bị lò đào tạo SLNA trả về vì thể hình quá nhỏ con. Không từ bỏ đam mê, Đình Bắc lặn lội vào Quảng Nam tìm kiếm cơ hội. Bằng ý chí kiên cường và nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, anh đã có sự phát triển vượt bậc cả về thể hình lẫn tư duy chơi bóng.

Thành quả ngọt ngào đã đến khi Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ, đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải Hạng Nhất và giúp CLB Quảng Nam thăng hạng lên V.League. Bước ngoặt lớn nhất là khi anh được cựu HLV Philippe Troussier trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia và lập siêu phẩm đánh đầu vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Sau đó, Đình Bắc gia nhập CLB CAHN và tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Dù sự nghiệp quần đùi áo số còn rất dài và không tránh khỏi những thăng trầm, nhưng việc tự tay sắm xe, xây nhà cho bố mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ đã giúp Nguyễn Đình Bắc ghi điểm lớn trong mắt người hâm mộ. Anh không chỉ là một tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam mà còn là tấm gương về sự nỗ lực vượt khó và lòng hiếu thảo.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn