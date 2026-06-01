Hình ảnh gây xôn xao của Công Phượng

Sau 11 năm chinh chiến chuyên nghiệp với không ít thăng trầm từ trong nước ra nước ngoài, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cuối cùng đã chính thức chạm tay vào danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp. Chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 cùng CLB Đồng Nai không chỉ giải cơn khát danh hiệu cho cá nhân chân sút sinh năm 1995, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử đưa Đồng Nai trở lại V.League sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Để bước lên bục vinh quang, Công Phượng và các đồng đội đã phải trải qua một hành trình đầy thử thách. Riêng với cựu sao Hoàng Anh Gia Lai, mùa giải vừa qua là một chuỗi ngày đấu tranh bền bỉ với những chấn thương liên miên. Việc liên tục tái phát chấn thương ngay sau khi vừa trở lại đã hạn chế đáng kể thời gian thi đấu của anh. Dù vậy, đẳng cấp của một ngôi sao lớn đã được Công Phượng thể hiện đúng lúc khi anh nỗ lực vượt khó, kịp thời tỏa sáng để cống hiến cho đội bóng trong giai đoạn nước rút quyết định.

Trong khi các đồng đội ăn mừng cực nhiệt, hình ảnh Công Phượng ngồi trên xe buýt 2 tầng đang diễu hành gây sốt cõi mạng, với người hâm mộ Công Phượng vẫn như xưa, lạnh lùng, trầm ngâm nhưng vào sân luôn nhiệt huyết

Khoảnh khắc vỡ òa đến vào chiều ngày 30/5, khi Đồng Nai đè bẹp Long An với tỷ số thuyết phục 3-0 trên sân nhà, qua đó chính thức lên ngôi vương sớm một vòng đấu. Sau khi Alex Sandro và Lương Xuân Trường lập công, chính Công Phượng là người đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số, hoàn tất ngày vui trọn vẹn cho thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Ngay sau lễ đăng quang đầy cảm xúc, tiền đạo gốc Nghệ An đã có những chia sẻ đầy gan ruột. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc tột cùng khi mọi mồ hôi, nước mắt của toàn đội cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Đối với Công Phượng, chiếc cúp vô địch này không chỉ thuộc về ban huấn luyện hay các cầu thủ trên sân, mà là món quà tri ân ý nghĩa nhất dành tặng cho những người hâm mộ - những người đã luôn đứng sau tiếp lửa cho CLB Đồng Nai suốt chặng đường dài đã qua.

Màn ăn mừng thăng hạng V.League của các cầu thủ Trường tươi Đồng Nai

Đáng chú ý, danh hiệu này còn mang ý nghĩa như một sự "chuộc lỗi" ngọt ngào đối với chân sút 31 tuổi. Ở mùa giải trước, chính Công Phượng đã nếm trải cay đắng khi đá hỏng quả phạt đền định mệnh trong trận play-off tranh vé dự V-League với Đà Nẵng, khiến đội nhà lỡ hẹn với giấc mơ thăng hạng. Đứng dậy từ chính nơi vấp ngã, anh cùng các đồng đội đã biến nỗi thất vọng cũ thành thứ động lực mạnh mẽ để tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục ở mùa giải năm nay.

Dù đang tận hưởng men say chiến thắng, Công Phượng vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết khi nhìn về tương lai. Tiền đạo kỳ cựu thừa nhận những thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều đang chờ đón Đồng Nai tại sân chơi khốc liệt V.League mùa tới. Anh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, đồng thời kêu gọi người hâm mộ hãy giữ vững niềm tin và tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng đội bóng trong chặng đường đầy gian nan phía trước.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn