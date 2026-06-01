UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và phù hợp thực tiễn.

Hà Tĩnh đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.



Thực hiện Văn bản số 571/TTg-CĐS ngày 24/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện các Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Để triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt, hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức quán triệt đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

“Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh phải được thực hiện thực chất, quyết liệt, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”, văn bản nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình bố trí, sắp xếp và phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập và sử dụng hiệu quả Cổng Dịch vụ công Quốc gia cùng các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ, ngành nhằm tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ bảo đảm thông suốt, liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học phối hợp với các bộ, ngành liên quan để kết nối đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống tập trung của Trung ương. Việc kết nối nhằm bảo đảm đồng bộ đầy đủ trạng thái, tiến độ xử lý hồ sơ, phục vụ công tác theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được giao thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và địa phương…

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn