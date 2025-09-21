Công an vào cuộc chấn chỉnh “cò đất” náo loạn miền quê Hà Tĩnh

Ngày 21/9, Công an xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh đã phát cảnh báo về tình trạng trong những ngày qua tại địa bàn xuất hiện tình trạng "cò đất" mua đất của người dân rồi chia lô, lôi kéo người dân mua bán đất nhằm thổi giá lên cao, gây nhiễu loạn thị trường.

Rất nhiều người từ trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh về xã Toàn Lưu để xem đất. Ảnh AN.







Động thái này xuất phát từ việc tại các thôn Trung Tâm, Ngọc Hà, Nam Sơn, Vĩnh Cát… thuộc xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh hoạt động mua bán đất nền diễn ra nhộn nhịp bất thường.

Hàng trăm "cò đất" của các tổ chức và tự phát từ Nghệ An và vùng lân cận Hà Tĩnh đã đổ xô về đây để săn lùng đất nền. "Cò đất", môi giới bất động sản xuất hiện và liên tục mời chào nhà đầu tư.

Thậm chí, một doanh nghiệp bất động sản còn thuê xe ô tô khách chở khách hàng từ Nghệ An vào để trải nghiệm thực tế và xuống tay để chốt lô, đầu cơ.

Tình trạng này bắt đầu rộ lên từ đầu tháng 9 và nhộn nhịp bất thường trong khoảng 3 – 5 ngày trở lại đây. Khởi nguồn được cho là ngay sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng KCN phía Tây TP.Hà Tĩnh (xã Toàn Lưu) được công bố công bố rộng rãi vào cuối tháng 8/2025.

Nhiều người dân cho biết, cách đây 3 – 5 tháng, họ bán đất chỉ với giá trị khoảng 200 – 350 triệu đồng/m2, thậm chí "bán quạ" theo sào, nhưng đến nay giá trị đã bị "thổi" lên tiền tỷ.

Đất sau khi được san nền, chia lô từ 120 – 160m2/lô được rao bán từ 1,2 – 1,6 tỷ đồng, thậm chí qua mỗi "cò" khác nhau lại có sự nhảy múa theo chiều hướng tăng phi mã.

Không chỉ đất ở, nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm, vốn bỏ hoang, nay được san lấp, làm đường để phân lô bán nền. Thậm chí, những khu vực xa xôi, dân cư thưa thớt, đường nhỏ hẹp, ngõ cụt… cũng được rao bán rầm rộ.

... Thậm chí một rạp được dựng lên tại khu vực rao bán đất nền để làm địa điểm giao dịch. Ảnh AN.







Về tình trạng này, ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, điều này được đánh giá là chiêu trò của đội ngũ "cò đất" để thổi giá, bởi dù thị trường đất có vẻ sôi động nhưng trên thực tế đến nay, UBND xã Toàn Lưu chưa ghi nhận trường hợp nào đến làm hồ sơ giao dịch mua bán.

"Địa phương đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo các giao dịch ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất rồi ôm nợ khi thị trường hạ nhiệt", Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu nói.

Để bảo vệ quyền lợi của mình và giữ ổn định thị trường bất động sản, Công an xã Toàn Lưu đề nghị người dân cần tìm hiểu thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch.

Không nghe theo tin đồn thất thiệt, không tham gia các "cơn sốt ảo" và chỉ ký hợp đồng mua bán khi đã rõ ràng, công chứng hợp pháp khi giao dịch. Lực lượng công an cũng đề nghị người dân cần báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa môi giới để đẩy giá, lừa đảo.

Công an xã Toàn Lưu có mặt để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh AN.







Trước đó, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị đô thị và tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đơn vị này cũng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ động triển khai đến công an các xã, phường xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về các sản phẩm bất động sản; xử lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế, các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng và bất động sản.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn