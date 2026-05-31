Hà Tĩnh bồi dưỡng kỹ năng cho hơn 700 đại biểu HĐND cấp xã

Tham dự các lớp tập huấn có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các xã, phường cùng đông đảo đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu

Các lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức luân phiên chuyên đề, bảo đảm đại biểu tham dự được tiếp cận đầy đủ nội dung chương trình. Đây là hoạt động bồi dưỡng đầu nhiệm kỳ có quy mô lớn, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thống nhất phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới từ thực tiễn cơ sở.

Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề gắn trực tiếp với hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã.

Chuyên đề “Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025” do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần trao đổi, tập trung làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức; các nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã theo quy định mới và những yêu cầu đặt ra khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chuyên đề “Kỹ năng giám sát và thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND” do Trưởng Ban Kinh tế– Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga truyền đạt, tập trung vào kỹ năng phát hiện vấn đề từ thực tiễn; phương pháp thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; nâng cao hiệu quả giám sát và theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga truyền đạt chuyên đề

Chuyên đề “Kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định của HĐND” do Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga trao đổi, đi sâu vào quy trình nghiên cứu hồ sơ, lựa chọn trọng tâm thẩm tra, khảo sát thực tế và xây dựng báo cáo thẩm tra phục vụ HĐND xem xét, quyết nghị.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần truyền đạt chuyên đề

... Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga truyền đạt chuyên đề

Điểm nổi bật của đợt tập huấn là các chuyên đề được xây dựng theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu hoạt động của HĐND cấp xã hiện nay; kết hợp giữa cập nhật quy định mới của pháp luật với trao đổi tình huống, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử ở cơ sở.

Tại các lớp tập huấn, nhiều đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp, giám sát, chất vấn, thẩm tra và xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND.

Theo Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh, việc tổ chức tập huấn ngay đầu nhiệm kỳ không chỉ nhằm bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đại biểu, mà còn góp phần giúp đại biểu sớm hình thành phương pháp làm việc, kỹ năng hoạt động và tư duy nghị trường; tạo sự thống nhất hơn về phương pháp hoạt động trong toàn hệ thống HĐND các cấp.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng phát biểu tại lớp tập huấn

Theo kế hoạch, năm 2026, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh triển khai 3 chuyên đề trong tổng số 10 chuyên đề bồi dưỡng dự kiến thực hiện trong cả nhiệm kỳ, tập trung nhiều vào năm 2027. Thông qua chương trình tập huấn, tỉnh hướng tới xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND cấp xã trách nhiệm, bản lĩnh, gần dân, hiểu dân; góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong giai đoạn mới.

Tác giả: Diệp Anh - Xuân Hoa

Nguồn tin: daibieunhandan.vn