Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars

Sau hành trình tranh tài đầy nỗ lực tại Miss Grand International All Stars 2026, đại diện Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 3 chung cuộc với danh hiệu Á hậu 2.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của người đẹp mà còn mang đến niềm vui lớn cho đông đảo khán giả trong nước đã luôn theo dõi, cổ vũ cô trong suốt cuộc thi.

Miss Grand International All Stars 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từng đạt thành tích cao tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Chính vì vậy, cuộc thi năm nay được đánh giá là có chất lượng thí sinh đồng đều, sức cạnh tranh khốc liệt và mang đến nhiều phần thi hấp dẫn.

Trải qua nhiều vòng thi từ trình diễn trang phục, kỹ năng sân khấu đến ứng xử, Hương Giang liên tục thể hiện phong độ ổn định, bản lĩnh và sự tự tin của một đại diện đến từ Việt Nam.

Trong đêm chung kết, người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ thần thái cuốn hút, khả năng giao tiếp tốt cùng sự chuyên nghiệp trong từng phần thể hiện. Việc giành danh hiệu Á hậu 2 được xem là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia cuộc thi.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Hoa hậu Hương Giang đã nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Người đẹp "gửi lời yêu" đến tất cả những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt hành trình tại Miss Grand International All Stars 2026.

Chia sẻ của Hương Giang nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hàng nghìn bình luận chúc mừng đã được gửi tới người đẹp. Nhiều khán giả bày tỏ sự tự hào trước những gì cô đã thể hiện tại cuộc thi, đồng thời đánh giá danh hiệu Á hậu 2 là minh chứng cho năng lực, sự cố gắng và tinh thần chiến đấu hết mình của đại diện Việt Nam.

Thành tích Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026 được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của Hương Giang. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ của người đẹp mà còn góp phần khẳng định vị thế của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Phần thi ứng xử của Hoa hậu Hương Giang.

Trước đó, ở phần thi ứng xử dành cho top 3, sau khi nhận câu hỏi: "Bạn có những phẩm chất gì để trở thành một ngôi sao và cho mọi người thấy rõ điều đó?", Hương đã có câu trả lời vô cùng truyền cảm hứng tới cộng đồng.

Cô chia sẻ: "Tôi là một ngôi sao và tôi tỏa sáng không phải vì lợi ích của riêng mình, tôi là ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho tất cả mọi người, thắp sáng con đường để cộng đồng cùng tiến lên.

Tôi ở đây để mở ra cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất mà tôi luôn mang theo".

Tác giả: Hậu Thái

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn