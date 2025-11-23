Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ chặn xe gây náo loạn trên phố

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc kịch tính khi một người vợ giận dữ đuổi theo xe của chồng sau khi phát hiện anh ta rời khỏi nhà nghỉ với người tình.

Mở đầu clip, người phụ nữ chạy theo chiếc xe khi nó rời khỏi lối vào nhà nghỉ ở Salvador, Brazil, vào ngày 4/11.

Theo báo cáo, người đàn ông này đã cố gắng bỏ trốn cùng nhân tình, nhưng giao thông tắc nghẽn, khiến vợ anh ta đuổi kịp xe.

Người phụ nữ tấn công chồng khi bắt gặp anh ta ngoại tình.

...

Có thể thấy khoảnh khắc người phụ nữ mở cửa xe và lao thẳng về phía chồng mình rồi tát và đấm liên tiếp, trong khi người tình bị cáo buộc trốn khỏi xe.

Trong cơn tuyệt vọng, người đàn ông tăng tốc xe, khiến người phụ nữ bị treo lơ lửng trên cửa xe vài mét trước khi ngã xuống đất. Những người chứng kiến đã ghi lại toàn bộ sự việc.

May mắn thay, người phụ nữ không bị thương nghiêm trọng, nhưng vụ việc đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, khi người dùng Internet chia thành nhiều luồng ý kiến chỉ trích và chế giễu về sự việc này.

Tác giả: P.Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn