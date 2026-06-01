Nam sinh t.ử v.o.n.g sau khi bị hút vào ống bơm nước

Chiều 31/5, nam sinh cùng một số người bạn đến tắm tại bể hút của trạm bơm thủy lợi phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã Bạch Ngọc.

Trong lúc tắm, em bị dòng nước hút vào cửa hút của trạm bơm và mắc kẹt bên trong. Nhóm bạn đi cùng chạy vào khu dân cư gần đó gọi người lớn đến ứng cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc Anh

Bể hút của trạm bơm được xây bằng bêtông, hình chữ nhật, dài khoảng 3-4 m, rộng 2,5-3 m, sâu hơn một mét. Trên thành bể có 3 ống hút đường kính khoảng 20-30 cm nối với hệ thống dẫn nước, tạo lực hút lớn khi vận hành.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân là học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ).

