Hơn 3,4 tỷ đồng gửi tiết kiệm bỗng chuyển thành bảo hiểm nhân thọ

Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Đình Huệ (SN 1962), trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), thì vào tháng 5/2021, do có khoản tiền gom góp sau hơn 40 năm vất vả kinh doanh, cần gửi tiết kiệm nên ông có liên hệ với bà Cao Nguyễn Quỳnh Lê, cán bộ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) chi nhánh Nghệ An để làm thủ tục gửi tiết kiệm.

Tại đây, ông Huệ được nữ nhân viên này tư vấn đầu tư sản phẩm rút linh hoạt, lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tại thời điểm đó (trên 10%/năm) nhưng ông Huệ không đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 28/5/2021, nữ cán bộ ngân hàng này đi cùng với người khác (mà sau này ông Huệ mới biết đây là nhân viên tư vấn bảo hiểm), đến tận nhà riêng ông Huệ ở huyện Yên Thành (cách trụ sở làm việc hơn 50km) để ký hợp đồng.

Người nhà khách hàng Nguyễn Đình Huệ bức xúc đến trụ sở ngân hàng để yêu cầu được giải quyết.

Tại nhà ông Huệ, hai người này tiếp tục tư vấn gửi tiền vào đầu tư sản phẩm nhưng ông Huệ khẳng định không mua bảo hiểm. Mặc dù vậy, hai người này vẫn thuyết phục và đề nghị ông Huệ nộp trước 200 triệu đồng để “chạy thử”, sau 21 ngày nếu không đồng ý với quỹ này thì có thể chuyển sang quỹ đầu tư khác để bảo toàn đồng vốn có lãi.

Do xuất phát từ nông thôn, lại không hiểu biết nhiều nên sau đó, theo lời tư vấn của nhân viên PVCombank Nghệ An, từ ngày 28/5 đến ngày 20/8/2021, ông Nguyễn Đình Huệ đã 5 lần nộp tiền vào Ngân hàng với tổng số tiền là 3,34 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2022, bất ngờ ông Huệ nhận được thông báo bằng điện thoại từ tổng đài của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, thông báo kể từ thời điểm này, hàng tháng ông phải mất khoản phí hơn 3 triệu đồng cho các hợp đồng bảo hiểm mà ông đã tham gia. Lúc này, ông Huệ mới tá hỏa biết rằng, số tiền mình gửi tiết kiệm tại PVCombank đã “bay” sang bảo hiểm nhân thọ Prudential.

Hơn 3,34 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại PVCombank nhưng lại "chui tọt" vào 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Sau nhiều lần liên hệ với phía Ngân hàng lẫn Bảo hiểm nhân thọ để tìm phương án giải quyết nhưng không khả thi, ông Huệ quyết định rút toàn bộ số tiền đã gửi tiết kiệm. Ngày 8/9/2022, ông Huệ rút được 550 triệu đồng và ngày 11/1/2022 rút gần 1,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại (hơn 1,27 tỷ đồng) đến nay không rút về được. Làm việc với ngân hàng và bảo hiểm, ông Huệ được giải thích là số tiền này đã bị trừ hết do không đóng đủ 5 năm bảo hiểm.

...

“Khi nghe thông tin đó, tôi đã bị sốc. Bản thân tôi là khách hàng đã nhiều năm gửi tiền tại Ngân hàng PVCombank chi nhánh Nghệ An nên rất tin tưởng vào uy tín của ngân hàng. Nay tôi đã già, sức khỏe yếu, cả đời lam lũ vất vả tích cóp được ít tiền để dưỡng già nay lại bị lừa đảo khiến tôi sang chấn tâm lý, phải nhập viện điều trị”, ông Huệ cho biết.

Được biết, sau khi phát hiện ra sự việc, quá trình đòi lại tiền của mình nhưng quá gian nan, ông Nguyễn Đình Huệ đã ngã bệnh, điều trị một thời gian tại Bệnh viện Quốc tế Vinh nhưng sức khỏe không tiến triển tốt nên đã được người nhà đưa ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Qua tìm hiểu được biết, toàn bộ số tiền mà ông Nguyễn Đình Huệ gửi tiết kiệm tại Ngân hàng PVCombank Chi nhánh Nghệ An, đã được “hô biến” sang Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại 3 hợp đồng.

Ngân hàng PVCombank Chi nhánh Nghệ An, nơi xảy ra sự việc.

Bao gồm: hợp đồng số 75145457 có hiệu lực từ ngày 19/7/2021, tổng phí bảo hiểm theo định kỳ là 200.010.800 đồng/năm, kết thúc thời hạn đóng phí vào ngày 18/7/2062; Hợp đồng số 75320482 ngày 10/2/2022, tổng phí bảo hiểm 200.002.700 đồng/năm, kết thúc vào ngày 09/2/2062 và hợp đồng 75093067 ngày 28/5/2021, tổng phí 200.010.000 đồng/năm, kết thúc vào ngày 27/5/2062.

Điều bất thường là tại thời điểm kí bảo hiểm, khách hàng Nguyễn Đình Huệ đã 59 tuổi, tính đến thời hạn kết thúc đóng phí bảo hiểm vào năm 2062 thì khách này đã 100 tuổi. Lúc ấy, liệu khách hàng có đại thọ để thụ hưởng? Ngoài ra, theo ông Huệ, bản thân ông đã già, bệnh tật hành hạ, không có việc làm nên mỗi năm bỏ ra số tiền hơn 600 triệu đồng để đóng phí cho 3 gói bảo hiểm, gần như là điều không thể.

Khi phát hiện sự việc, ông Nguyễn Đình Huệ đã yêu cầu hủy hợp đồng với bảo hiểm, đề nghị hoàn tiền lại và được Prudential hủy và chuyển tiền hoàn lại đối với các hợp đồng 75145457 và 75320482. Riêng đối với hợp đồng bảo hiểm số 75093067 vẫn chưa được giải quyết.

Báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân