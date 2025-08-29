Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 1h sáng 29-8 - Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới hướng về đất liền Nghệ An - Huế

Dự báo trong ngày hôm nay (24 giờ tới), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm nay.

Đến 1h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía tây bắc khu vực đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão lúc này mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong ngày tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng đi vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Huế rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (sau có thể là bão) ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ đêm 29-8, vùng biển từ Nghệ An đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

...

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thanh Hóa đến Huế có nơi mưa trên 600mm

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới nên từ chiều tối và đêm nay đến đêm 30-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ.

Ngoài ra, chiều và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 31-8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm nay đến ngày 31-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ