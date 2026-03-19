Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công đồng loạt trường liên cấp vùng biên giới

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VGP

Sáng 19-3, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công xây dựng 121 trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại thông báo kết luận 81 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đúng 8h35, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Lễ khởi công, động thổ đồng loạt diễn ra sáng nay tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới.

Gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có phát biểu chỉ đạo.

Các em học sinh tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP



Tại thông báo kết luận số 81, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền.

Trước mắt thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025; trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

Phát biểu mở đầu lễ khởi công, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn.

Đến nay, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 108 xã biên giới đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027, trong đó 1 trường đã được khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 31-1-2026.

... Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần "Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc". Thủ tướng cho hay nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương và đã khởi công đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp vào ngày 9-11-2025. Lũy kế đến cuối năm 2025 đã khởi công xây dựng 108 trường, trong đó có 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31-1-2026 (Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Si Pa Pìn, xã Si Pa Pìn, tỉnh Điện Biên). Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng… Đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí kịp thời để triển khai kịp thời, đúng tiến độ và nâng cao chất lượng. Thủ tướng nhấn mạnh sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết của các bộ, ngành, địa phương liên quan, chúng ta tiếp tục tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025, số khởi công hôm nay sẽ nâng tổng số trường đã và đang được xây dựng lên 229 trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện cho các em học sinh ở 229 xã biên giới đất liền. Chính phủ, Thủ tướng đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, nghiên cứu để báo cáo Bộ Chính trị, Tổng Bí thư hướng tới mở rộng đến các đặc khu (hải đảo).

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

