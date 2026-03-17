Hai cựu thiếu tướng xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 17-3, tin cho biết Tòa án quân sự Quân khu 5 đã nhận được kháng cáo của 5 bị cáo cùng hàng trăm nhà đầu tư liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Các bị cáo tại phiên tòa cấp sơ thẩm.



Theo đó, các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo gồm: Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).

Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin xem xét về nội dung khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại.

Tại phiên sơ thẩm, một doanh nhân xác nhận đang thỏa thuận mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và sẽ thay bị cáo Hậu bồi thường cho các bị hại. Do vậy, trong đơn kháng cáo, bị cáo Hậu muốn tòa tạo điều kiện để mình ủy quyền cho doanh nhân này nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Duy Cường xin hưởng án treo vì cho rằng án sơ thẩm quá nặng; còn bị cáo Hoàng Viết Quang xin miễn trách nhiệm hình sự với lý do không tham gia bàn giao đất, nhiều quy định chồng chéo, có nhiều thành tích trong quá trình công tác… Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, vào tháng 1-2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, cùng mức án 2 năm 6 tháng cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh nêu trên, Tòa tuyên cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng 4 năm tù. Tổng mức hình phạt tại bản án trước là 22 năm 6 tháng tù, bị cáo Chiến phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 13 năm 6 tháng tù, bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 16 năm 6 tháng tù, bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên 11 năm tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 30 năm tù, bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị tuyên 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) nhận mức án 8 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

