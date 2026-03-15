Hôm nay, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN



Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong tiến trình phát triển của Nhà nước ta, bầu cử luôn là một trong những biểu hiện sinh động nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Lá phiếu của mỗi cử tri không chỉ là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp bảo đảm, mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với sự phát triển của đất nước. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài thay mặt mình quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia và địa phương.

Nhìn lại lịch sử 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐN luôn được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, ngày càng hoàn thiện cả về quy trình và chất lượng. Từ những lá phiếu của Nhân dân, các cơ quan quyền lực nhà nước đã được hình thành và phát huy vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách, ban hành pháp luật, giám sát quyền lực, trách nhiệm giải trình và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử lần thứ XVI diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn



Trong thời gian vừa qua, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử. Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các công việc bầu cử theo đúng các mốc thời gian luật định.

Ở Trung ương, các cơ quan đã ban hành đầy đủ 27/27 văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử theo yêu cầu. Trong quá trình triển khai công tác bầu cử, tính đến nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành 31 nghị quyết, 46 văn bản hướng dẫn, giải đáp liên quan đến quy trình, thủ tục, công tác nhân sự và tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, cơ cấu, số lượng, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, về bầu cử sớm; 8 kế hoạch triển khai công tác bầu cử trên phạm vi toàn quốc và 6 văn bản đôn đốc các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ở địa phương, các tỉnh, thành phố đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử, vận hành khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự và y tế sẵn sàng cho Ngày bầu cử. Qua 3 đợt kiểm tra, giám sát tại 34 tỉnh, thành phố, các địa phương đã ban hành tổng số 6.636 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bầu cử.

Cán bộ tuyên truyền về bầu cử cho các cử tri tại nhà văn hóa thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Ảnh: TTXVN

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và hoàn thành theo thời gian luật định. Cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 ủy ban bầu cử cấp xã; 182 ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 tổ bầu cử.

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14.2.2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định).

Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Cử tri là quân và dân đặc khu Trường Sa tại 20 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bầu cử. Riêng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa Lớn sẽ bỏ phiếu vào hôm nay 15.3, cùng với ngày bầu cử toàn quốc. Ảnh: Mạnh Thắng



Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu...

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có 78.928.647 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.

Trước Ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững quy trình và thủ tục bầu cử...

Thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng tại Nhà giàn DK1. Ảnh: Mạnh Thắng



Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Trước thềm ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kêu gọi toàn thể cử tri và nhân dân cả nước phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần làm chủ, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật; cân nhắc và lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển cho địa phương và đất nước trong giai đoạn mới, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Với niềm tin vững chắc vào trí tuệ và trách nhiệm của cử tri, nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được kỳ vọng diễn ra thuận lợi, thực sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân, tiếp tục khẳng định sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường, dân chủ, công bằng và văn minh.

Tác giả: Tùng Quang

Nguồn tin: Báo Văn Hoá