Nhiều điểm bầu cử đã đạt 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên phát biểu tại Trung tâm báo chí Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên, đến 9 giờ sáng 15/3, cả nước có 8 tỉnh đạt trên 30% tỷ lệ cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, gồm: Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Long. Trong đó, Cà Mau có 1 điểm đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; Hà Tĩnh có 2 điểm đạt 100%; Lạng Sơn có 3 điểm đạt 100%; Lào Cai có 4 điểm đạt 100%; Nghệ An có 5 điểm đạt 100%; Tuyên Quang có 6 điểm đạt 100%; Thái Nguyên có 7 điểm đạt 100%; Vĩnh Long có 8 điểm đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đặt tại Nhà Quốc hội, cán bộ giúp việc túc trực sẵn sàng xử lý thông tin phát sinh trong quá trình triển khai công tác bầu cử. Hệ thống quản lý thông tin bầu cử liên tục cập nhật thông tin bầu cử từ các địa phương trên cả nước.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về, trong sáng nay, cử tri phấn khởi, hào hứng đi bầu từ khi khai mạc, tỉ lệ cử tri đi bầu đến nay tiến triển tốt. Đáng chú ý, tại các khu vực miền núi, vùng sâu, xa, khó khăn, nhưng cử tri là đồng bào dân thiểu số đã tập trung sớm.

Điều này khẳng định hôm nay thực sự là ngày hội non sông của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận cử tri đi bầu ngay từ đầu, nhất là sự tham gia tích cực, gương mẫu của các cử tri cao tuổi. Trong đó, ở điểm 2, khu vực bỏ phiếu số 12 xã Trung Thành (TP Hải Phòng) có cụ Lê Thị Nhật là cử tri 102 tuổi, cùng các thanh niên công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số...

Tác giả: V.Tôn

Nguồn tin: Báo Tin tức