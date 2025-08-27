Áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện trên Biển Đông

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 10h sáng 29-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, cường độ lúc này mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.



Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ