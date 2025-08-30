Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục buồn ở V-League 2025/2026

Hoàng Anh Gia Lai xếp áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2025/26 sau vòng đấu thứ 3.



Sau 3 vòng đấu ở V-League 2025/2026, Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ có được vẻn vẹn 1 điểm và xếp áp chót trên bảng xếp hạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Ở trận mở màn, đội bóng phố Núi để thua trắng 0-3 trước Becamex TP.HCM tiếp đó có được trận hòa không bàn thắng trước Hà Nội FC.

Đến vòng 3, làm khách trước CLB Công an TP.HCM trên sân Thống Nhất, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đón nhận thất bại 0-1 qua đó chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa.

Thất vọng hơn, đội bóng của bầu Đức yếu kém ở cả hàng công lẫn thủ. Dù đã trải qua 3 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có nổi một bàn thắng nào dù sở hữu không ít cơ hội ngon ăn.

Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng dứt điểm và phong độ trên sân cỏ, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy trụ hạng ngay từ giai đoạn đầu mùa.

Sau trận thua thứ 2 tại V-League trước CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Quang Trãi dành lợi ngợi khen đối phương và cũng phủ nhận thông tin đội nhà lục đục nội bộ.

Trước đó, diễn biến trận đấu cho thấy thủ môn Trung Kiên và các hậu vệ Jairo, Quang Kiệt, Anh Tài... liên tục trao đổi, nhắc nhở sau tình huống đội nhà đón nhận bàn thua phút 42.

Ông phân tích: "Trong thi đấu bóng đá, các cầu thủ và ban huấn luyện cần phải luôn nhắc nhở, bảo ban nhau để hoàn thành vai trò và nhiệm vụ. Trong bầu không khí náo nhiệt như trên sân Thống Nhất, họ cần tăng âm lượng để có thể trao đổi với nhau được rõ ràng hơn.

Đây là hình ảnh quen thuộc ở sân chơi chuyên nghiệp và không có chuyện cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai "lớn tiếng" hay mất đoàn kết khi thi đấu".

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại