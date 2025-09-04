Cây trồng quanh nhà máy gạch ở Hà Tĩnh bị “c.h.ế.t c.h.á.y” hàng loạt, người dân hoang mang

Your browser does not support the video tag.

Cảnh bụi bay mù mịt trắng xóa cả một khu vực xảy ra tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Lam Hồng được người dân ghi lại vào ngày 20/8/2025

Ngày 3/9, rất nhiều người dân tại thôn 8, xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung trước nhà máy sản xuất gạch nung của Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng (Công ty Lam Hồng) để bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi hàng loạt cây xanh, cây gió trầm và nhiều diện tích lúa của người dân nơi đây bất ngờ bị “chết cháy”, rụng hết lá một cách bất thường. Công ty này do ông Nguyễn Sỹ Thuyết làm người đại diện theo pháp luật.

Người dân tập trung trước cổng nhà máy gạch của Công ty Lam Hồng để bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi môi trường sống bị "đe dọa" bởi sự ô nhiễm từ nhà máy.

Chị Hoàng Thị Hiền (thôn 8, xã Phúc Trạch) bức xúc cho hay, nhà của chị cách nhà máy sản xuất gạch của Công ty Lam Hồng tầm 300m. Từ khoảng tháng 5/2025 đến nay nhiều diện tích cây gió trầm của gia đình chị bắt đầu có hiện tượng lá cây bắt đầu bị khô héo dần, đặc biệt là ở phần ngọn.

Cây xanh trong khuôn viên nhà máy bị vàng héo lá sắp chết.

“Cách đây khoảng 4 tháng, nhà máy gạch của Công ty Lam Hồng xả dầu ra đồng lúa khiến lúa bị chết. Sau khi chúng tôi có ý kiến thì phái công ty có đền bù cho 300 nghìn đồng/sào. Chưa hết lo lắng thì giờ đây không biết họ xả cái gì mà nhiều cây xanh, cây gió trầm bị chết, rụng hết lá, lúa thì hạt bị lép, cháy đen. Phía công ty giải thích do sự cố mất điện vào ngày 25/8 vừa qua, khiến bụi than bay ra làm cây chết. Nhìn hàng loạt cây xanh bị chết cháy, rụng hết lá chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương ”, chị Hiền cho biết.

Anh Toàn bên vườn ươm cây gió trầm hơn 10 vạn cây đều bị rụng lá và hư hỏng phần ngọn cây, nguy cơ trắng tay.

Còn anh Lê Như Toàn cũng ở thôn 8, xã Phúc Trạch những ngày qua như ngồi trên đống lửa bởi hơn 10 vạn cây gió trầm giống có nguy cơ bị khách hàng từ chối vì bị rụng lá, hỏng hết ở phần ngọn cây.

“Theo như hợp đồng mua bán thì tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 này là tôi phải xuất cây giống cho các khách hàng. Nhưng mấy tuần nay, cây gió trầm giống tại vườn ươm của tôi bất ngờ bị cháy rụng hết phần lá và ngọn cây. Cây giống như thế này thì sẽ không đảm bảo, nên khách hàng chắc chắn sẽ không nhận. Tôi có nguy cơ mất trắng. Đến ngày giao cây mà tôi không thực hiện được theo như cam kết trong hợp đồng thì tôi phải đền bù cho khách”, anh Toàn buồn bã cho biết.

Vườn ươn của gia đình anh Toàn nằm sát với nhà máy sản xuất gạch của Công ty Lam Hồng. Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương phía nhà máy đã thừa nhận sự cố xảy ra tại lò đốt của nhà máy vào ngày 25 và 26/8 và hứa sẽ thống kê và đền bù cho người dân.

Anh Nguyễn Khắc Đại chỉ cho phóng viên xem cả vườn ruộng của anh bị "chết cháy"...

... Anh Nguyễn Khắc Đại ở thôn 9, có 3 sào lúa C6 và 09 lúa hạt bị lép, đen nghi ngờ do ô nhiễm môi trường từ nhà máy sản xuất gạch.

Tuy nhiên theo người dân nơi đây, không chỉ sự cố xảy ra trong 2 ngày nêu trên, mà quá trình hoạt động của nhà máy đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Mới đây nhất, vào ngày 20/8/2025 người dân đã ghi lại được cảnh nhà máy sản xuất gạch của Công ty Lam Hồng xả từ xe bồn loạt chất bột giống như tro bay khiến bụi bay trắng xóa cả một vùng, ra tận các khu vườn của người dân gần đó.

“Họ làm cả đêm rầm rầm ảnh hưởng đến việc học tập của các con. Có những đêm không biết họ đốt cái gì mà khói mùi mịt, mùi khét rất khó chịu. Có những ngày họ xả chất bột màu trắng khiến bụi bay mù mịt trắng cả một vùng. Chúng tôi hết sức hoang mang, lo lắng. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cấp ngành của tỉnh vào cuộc để kiểm tra, chấn chỉnh nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân”, chị Hoàng Thị Hiền phản ánh.

Hình ảnh bụi bay mù mịt trắng xóa cả một khu vực xảy ra tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Lam Hồng được người dân ghi lại vào ngày 20/8/2025. Ảnh cắt từ clip

Theo biên bản họp các hộ dân của thôn 8 vào ngày 31/8/2025, liên quan đến nhà máy gạch của Công ty Lam Hồng thì có đến 31 hộ dân bị ảnh hưởng và yêu cầu đền bù.

Trước đó, tại biên bản làm việc của UBND xã Phúc Trạch với Công ty Lam Hồng và đại diện các hộ dân được lập vào ngày 28/8/2025 nêu rõ, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã Phúc Trạch đã phối hợp với các đơn vị đã đến kiểm tra thực tế tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Lam Hồng.

“Sau khi kiểm tra xác định những phản ánh của người dân là đúng thực tế. Cụ thể ngày 25 và ngày 26/8/2025 tại Công ty Lam Hồng xảy ra sự cố lò do mưa bão, hậu quả ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. UBND xã yêu cầu phía Công ty Lam Hồng phải phối hợp với các hộ dân xác định thiệt hại, kiểm kê để đền bù”, biên bản nêu rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, địa phương đã phối hợp với các lực lượng xuống kiểm tra.

“Phía nhà máy có thừa nhận sự cố khiến bụi than bay ra ngoài làm một số diện tích cây trồng của người dân như cây gió trầm bị vàng lá và rụng lá. Nhà máy hứa sẽ phối hợp kiểm kê để đền bù cho người dân”, ông Cường chia sẻ.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, sắp tới địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra về việc chấp hành báo cáo đánh giá tác động môi trường để đánh giá về việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của Công ty Lam Hồng.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra để xem công ty có chấp hành, thực hiện đúng công tác bảo vệ môi trường hay không. Nếu họ không chấp hành, mà những vấn đề vượt quá thẩm quyền của xã chúng tôi sẽ kiến nghị lên Sở Nông nghiệp và Môi trường để có phương án xử lý”, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch trao đổi thêm.

Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú



Nguồn tin: daibieunhandan.vn

