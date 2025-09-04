Hà Tĩnh: Hàng trăm mét đê biển bị sóng biển khoét sâu, nứt vỡ tan hoang

Đầu tháng 9/2025, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực đê biển tại thôn Tân Ninh Châu, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng nề.
Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, do ảnh hưởng của thiên tai nên tuyến đê biển này có nhiều vị trí sạt lở.
Trước cơn bão số 5, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã gia cố bằng đá hộc, bao tải cát,… Tuy nhiên, sóng biển lớn tiếp tục đánh vỡ tuyến đê này.
Bão số 6 mặc dù có cường độ yếu hơn nhưng triều cường dâng cao cùng với sóng biển khiến tuyến đê tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo quan sát, nhiều vị trí bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng.
...
Trong đó, có một số vị trí sạt lở đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống nằm phía bên trong rừng phòng hộ.
Ông Nguyễn Văn Châu, một người dân địa phương, cho biết: "Nếu tiếp tục có cơn bão như vừa rồi thì tuyến đê sẽ không thể chống đỡ được nữa".
Tình trạng đê biển ngổn ngang khiến người dân vô cùng lo lắng.
Nhiều điểm khác của tuyến đê biển bị khoét hàm ếch.
"Chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm có phương án đảm bảo an toàn cho người dân địa phương trong mùa mưa bão”, Chủ tịch xã Đan Hải nói.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn