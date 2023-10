Hà Tĩnh: Truy nã kẻ có hành vi đồi bại với bé gái dưới 16 tuổi

Chiều 12/10, Cơ quan thi hành án hình sự (PC10) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã Trương Võ Tòng (29 tuổi, trú xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo đại diện cơ quan này, trong quá trình đi lao động tại tỉnh Bắc Ninh, Võ Tòng có hành vi giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi.

...

Cuối tháng 9, đối tượng này bị Tòa án nhân dân huyện Tiên Du (Bắc Ninh) tuyên phạt 40 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, cho tại ngoại tại nơi cư trú. Tuy nhiên, đối tượng sau đó đã lẩn trốn.

"Căn cứ vào Điều 364 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 25/9, Tòa án nhân dân huyện Tiên Du có công văn đề nghị, ủy thác cho cơ quan nơi đối tượng tại ngoại ra quyết định truy nã", đại diện Phòng PC10 thông tin.

Theo cơ quan công an, đối tượng có đặc điểm nhận dạng cao 1,7m, sống mũi thẳng, có sẹo 1,5cm ở dưới tai phải. Bất kỳ người nào cũng có quyết định bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ 175 Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, số điện thoại 0692.928.682 hoặc 0911.865.567.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn